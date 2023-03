Dones referents de tots els colors per a conscienciar a l’alumnat

L’ONGD InteRed, especialitzada en educació i gènere, ha impulsat una acció per al 8M a huit centres educatius de la Comunitat Valenciana. La iniciativa s’anomena «8Miradas, 8Mujeres» i és una proposta reflexiu-artística, que recupera i posa en valor distintes figures femenines.

En concret, han participat els IES Conselleria (Valencia), Vicent Andrés Estellés (Burjassot) i Jordi de Sant Jordi (Valencia); l’Institut Tècnic Professional PAX (València); Som Escola (València); els col·legis El Armelar (Paterna) i Santa Teresa-Vistahermosa (Alacant), així com el CIPFP Valle de Elda.

En cadascun d’estos centres, després d’haver triat una dona referent de les proposades per InteRed, l’alumnat ha reflexionat sobre la seua biografia i la seua petjada per la defensa dels drets de les dones i xiquetes. Posteriorment, a classe han elaborat murals amb les imatges d’estes dones que s’exposaran hui, 8 de març, a les escoles i instituts. Algunes de les referents que s’han estudiat a les aules de diferents nivells han sigut l’activista contra el canvi climàtic, Greta Thunberg o l’ecofeminista Vandana Shiba.

Segons expliquen, en InteRed aposten «per la coeducació per a transformar el món. Educar en, i per a la igualtat, per a la prevenció de les violències masclistes, per a la transformació de societats patriarcals i racistes que encara existeixen, en societats lliures de discriminació».

Entre altres coses, consideren que la joventut «és clau en la construcció d’una societat igualitària», a més «d’un pilar fonamental per a construir una ciudanía global, crítica i compromesa». En esta tasca, consideran que la coeducació «és l’instrument essencial per a aconseguir-ho, apostant per desmuntar els discursos d’odi i negacionistes que repliquen i inciten a la violència».