L’American School de València participa en les Nacions Unides ‘júnior’

L’American School of València (ASV) ha estat representada en la conferència The Hague Model United Nations (Thimun), una simulació de les Nacions Unides de quatre dies de duració que és l’activitat Model United Nations més gran i prestigiosa de tot el món. La delegació del ASV, desplaçada a la Haia (Països Baixos), va estar formada per dèsset alumnes i dos professors i, durant la conferència, els delegats van debatre sobre un llistat de problemes internacionals seleccionats per l’organització, amb l’objectiu d’aprovar resolucions amb el major suport possible.

La cita es va celebrar a finals de gener —durant la setmana del 23 al 27 de gener—, amb debats que es desenvoluparen en anglés, seguint les normes de funcionament en les Nacions Unides. Entre altres aprenentatges, els torns de negociació i exposició amb els quals se van organitzar les intervencions ajuden els estudiants a reforçar les seues habilitats de comunicació i cooperació. «Enguany els nostres estudiants han debatut els temes dels comités amb creativitat, sofisticació i aplom», descriu Kyle Anne Kiraly, una dels dos coordinadores del centre privat valencià. «Van participar en els seus comités amb professionalisme,van demostrar el seu coneixement dels procediments de la Model United Nations i es van esforçar per fomentar un debat fructífer», afegix. Tornada al format presencial Cal destacar que la cita de 2023 ha sigut la primera edició sense restriccions per la covid-19 —pel que es va celebrar totalment presencial—, i va comptar amb una assistència de 2.700 estudiants d’escoles internacionals de tot el món. «Després de dos anys d’assistir a la conferència a distància, ha sigut molt satisfactori estar de tornada en persona en la Thimun 2023», assegura KyleAnne Kiraly. En la simulació de l’organisme internacional, els delegats de l’ASV van representar a Kenya i a la Interpol. Dos alumnes de Grau 12 (2n de Batxillerat) van actuar com student-officers, és a dir, delegats amb àmplia experiència en la trobada que s’encarreguen de liderar els comités. Cal destacar que és una responsabilitat que en l’edició de 2023 només han exercit tres estudiants espanyols. El programa Model United Nations és una activitat cocurricular que convida als estudiants a simular el treball de les Nacions Unides i els ajuda a desenvolupar habilitats de debat i resolució de problemes amb assumptes d’actualitat mundial. El programa Model United Nations és una activitat cocurricular que convida als estudiants a simular el treball de les Nacions Unides. Participen escoles internacionals de tot el món.