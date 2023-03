L’IES Lluís Vives descobrix les dones de la vida de Mozart junt amb Les Arts

Alumnat de l’IES Lluís Vives de València i Les Arts proposen al públicuna altra visió de Wolfgang Amadeus Mozart: descobrir al clàssic a través de la seua relació amb diverses dones de la seua vida. Dins de la «Marató Mozart», que desplegarà més de 30 activitats des del 27 de febrer al 12 de març, s’inclou «Les dones i Mozart», que és hui, a la Beneficiència de València, a les 19:00 hores.

Amb la participació de sis alumnes de l’optativa d’Arts Escèniques del 2n de Batxillerat Artístic i vespertí de l’institut de València, es llegiran algunes de les cartes que el compositor va escriure. En concret, la correspondència era amb la seua dona, Constanze Weber; la seua germana, Marianne Mozart; sa mare, Anna Maria Walburga Pertl; i la seua cosina, Maria Anna Thekla Mozart. Amb totes, el músic tenia una relació molt estreta i, inclús, certa dependència.

Néstor Pérez, professor d’Arts Escèniques de l’IES, explica que el centre ja porta anys col·laborant amb les Arts i també amb el conservatori, per exemple, en un cicle sobre Verdi. Per a l’alumnat explica que és «molt important, ja que el treball no es queda només a l’aula». «Ix de l’institut, es materialitza i és visible», destaca el docent.

Les alumnes faran una lectura teatralitzada de les cartes, com a preàmbul del recital que oferiran els professors de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, Samuel Espinosa i Carles Civera.