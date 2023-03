Un lloc solitari

El meu nom és Alba Novo, tinc trenta-sis anys i treballe de guionista de sèries per a la televisió. La meua passió per la imatge va començar als anys de l’institut; allà vaig tenir la sort de trobar les persones adequades per a guiar les meues primeres passes. Va ser molt dur explicar a casa que no estudiaria la carrera de Dret, com manava la tradició familiar, i que volia matricular-me en Comunicació Audiovisual. Els de la universitat foren uns anys intensos i plens de goig. Anys de descobriments, d’amistats, de lectures i converses... i de pel·lícules, incomptables pel·lícules que em desvelaven la complexitat de la vida.

Quan vaig acabar la carrera, vaig tractar d’obrir-me camí per diverses vies, sempre difícils i estretes. El meu propòsit era dedicar-me al cinema, però la feble indústria del país no m’ho va permetre. Vaig participar en dues pel·lícules que tingueren poc d’èxit, però ja no em va eixir cap altra oportunitat. M’arribaren unes altres propostes, totes dins l’àmbit de la televisió, que és on vaig acabar desenvolupant tot el meu treball. Es tracta d’un ofici menys creatiu, en el qual és impossible assolir la profunditat que només el cinema ens permet. A la televisió és imprescindible saber-se adaptar als nombrosos condicionants dels índexs d’audiència, cal seguir les pautes rígides que imposa la productora i treballar quasi sempre a un ritme frenètic. Però els salaris són elevats i això, en els temps que corren, no és una cosa que es puga menysprear.

A primeries de gener, els de la productora Cocodril Blau es van posar en contacte amb mi. Es tractava d’una empresa jove, encara no feia cinc anys que s’havia creat, però ja tenia un prestigi consolidat. Les seues sèries es distingeixen perquè tenen uns guions més elaborats, sense concessions al sector de l’audiència que fuig de qualsevol dificultat. Coneixien el meu treball en la sèrie Terres de Sang, que va durar quatre temporades i va tenir uns índexs molt estimables, i volien comptar amb mi per al seu nou projecte.

El projecte perseguia la realització d’una sèrie molt diferent de les actuals: un conjunt de tretze episodis independents, agrupats sota el nom genèric de Les fronteres de la por. La sèrie estava orientada al públic adult i havia d’explorar «els terrors presents en el món actual, fugint dels arguments clàssics del gènere, esgotats des d’una perspectiva comercial mínimament exigent», segons que figurava al dossier que m’enviaren. M’oferien el lloc de coordinadora de l’equip de guionistes, una funció que jo no havia assumit mai. Em demanaven, en una primera fase, el guió per al capítol pilot i una descripció breu del contingut que tindrien els capítols següents. Vaig acceptar sense dubtar-ho; el lloc implicava més pressió i una responsabilitat major, però l’oferta econòmica va dissipar tots els meus dubtes.

Només hi vaig posar una condició, que acceptaren sense cap problema. Com que jo ja feia temps que treballava en aquell ofici i coneixia bé el món dels guionistes, vaig exigir de seleccionar les persones que havien de treballar amb mi. De seguida vaig pensar en Diego i Irene. Érem amics des dels anys de la facultat, quan passàvem hores i hores ideant ambiciosos projectes que el temps es va encarregar de desbaratar. Vivien en parella des de feia més d’un any i, en aquells moments, no estaven treballant en cap projecte. I posseïen una qualitat important: els encantaven les històries de por i misteri, un camp que, a mi, no m’havia suscitat mai un interés especial.

Va ser a sa casa, durant un sopar organitzat per a parlar del projecte, que van anar eixint uns altres noms interessants. Ruth Zúñiga era molt bona, m’asseguraren. No necessitaven dir-m’ho; a pesar dels seus pocs anys, ja havia assolit una certa fama entre la gent de la professió, seria un encert integrar-la a l’equip. A qui no coneixia de res era a l’altra persona que em proposaren: Miro de Castro, un professor de literatura que volia ser escriptor.

Tenia escassa experiència com a guionista, però acabava de publicar un llibre de relats de terror que havia tingut unes crítiques excel·lents; ens resultaria útil per a donar un toc d’originalitat als arguments. Encara que vam plantejar alguns altres noms, vaig decidir que cinc persones seríem prou. I, si la sèrie anava endavant i ho necessitàvem en el futur, sempre hi hauria la possibilitat de parlar amb algun dels noms descartats.

Després d’unes quantes converses telefòniques amb Ruth i Miro de Castro, que em serviren per a confirmar el seu interés i la seua disponibilitat, vaig decidir concertar una primera reunió amb els cinc per a conéixer-nos millor; en aquella reunió els explicaria la meua visió del projecte, escoltaria els seus suggeriments i fins i tot podríem fixar els criteris que guiarien el nostre treball.

Ja m’he referit abans a les pressions que aquest ofici comporta. No hi havia dia que no rebera alguna telefonada des de les oficines del Cocodril Blau, preguntant-me per la marxa del procés. Hi havia aparegut una altra productora italiana interessada a participar en el projecte, Mamma Roma, però no decidirien res mentre no els presentaren alguna cosa concreta. És a dir: calia oblidar-me de la tranquil·litat que havíem pactat, havíem d’acurtar els terminis. Em vaig veure en l’obligació de dissenyar un mètode que ens permetera avançar amb rapidesa i eficàcia. I va ser aleshores que se’m va ocórrer la idea de concentrar-nos durant uns dies en algun lloc aïllat, on poguérem treballar sense distraccions.

Ho vaig consultar amb Diego i Irene, que ho consideraren una idea excel·lent. I van ser ells els qui em proposaren una solució: havien passat el pont del 12 d’Octubre en un hostal menut i agradable, situat a Monteseiro, una de les parròquies del consell de la Fonsagrada. «Hostal La Providència, n’és el nom. Només hi ha prats, boscos i muntanyes travessades per una teranyina de camins. El lloc més pròxim és la Fonsagrada, que és a uns quinze quilòmetres. Més aïllat, impossible!» –em va informar Irene–. «I a més s’hi menja bé, els llits són còmodes i, els preus, molt raonables».

En la reunió que férem els cinc, la proposta va acabar amb una acceptació unànime. Diego es va encarregar de fer les reserves per telèfon i cadascú va arreglar els seus assumptes particulars per tal de deixar-se lliures dues setmanes. El matí del 18 de gener vam eixir de la Corunya en direcció a l’hostal. Vam fer el viatge amb dos cotxes, amb els portaequipatges carregats com si ens haguérem d’absentar durant un any sencer. La distància no era excessiva, però la meua sensació, segons que anàvem internant-nos en la zona muntanyenca de la província de Lugo, s’assemblava més a la d’un viatge a algun lloc remot, situat més enllà del temps.

El lloc era com Diego i Irene l’havien descrit: una casa construïda al peu d’un turó amb un pendent suau. Un lloc solitari, idoni per a apartar-nos del tràfec de la ciutat.