Més de la mitat d’espècies que viuen a l’Oceanogràfic estan en perill d’extinció

L’Oceanogràfic de València compta amb més de 20.000 animals de 650 espècies diferents, de les que 406 estan incloses en el Llistat Roig d’Espècies Amenaçades de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (IUCN, en anglés) i classificades en diferents nivells de risc: «preocupació menor», «quasi amenaçada», «vulnerable», «en perill» i, per últim, «en perill crític» d’extinció.

El fet que estos animals formen part de la família de l’aquari valencià, situat en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, fa possible la investigació sobre les seues principals amenaces, l’establiment de programes de recuperació i conservació, i la divulgació de les iniciatives de protecció per a la cerca del suport de la ciutadania.

Com a centre de referència en investigació i conservació d’espècies, l’Oceanogràfic proporciona tant els exemplars com l’entorn adequat per a estudiar i recuperar espècies; una part essencial que ajuda a disminuir les amenaces de la seua desaparició.

En el llistat de la IUCN, les espècies són avaluades segons el seu perill d’extinció i classificades en diferents categories depenent del grau d’amenaça que enfronten. La finalitat d’esta avaluació és identificar les espècies més vulnerables i prendre mesures per a protegir-les i conservar-les.

Un refugi animal

De les espècies que habiten en el centre i que estan incloses en el Llistat Roig, un total de 62 estan classificades dins dels nivells de major risc: «vulnerable», «en perill» i «en perill crític». Entre els animals catalogats en greu perill de desaparéixer —«en perill crític»—, es troba el tauró nodrissa de cua curta (Pseudoginglymostoma brevicaudatum); una espècie que va aconseguir reproduir-se el passat 2022, fita que suposa un gran èxit per a la seua conservació, ja que en els últims anys ha passat d’estar catalogada com a «vulnerable» a «en perill crític» d’extinció segons l’organització internacional.

El tauró bou (Carcharias taurus), el peix guitarra (Glaucostegus cemiculus) el tauró ratlla (Rhina ancylostoma) o la ratlla àguila marina (Myliobatis aquila), que també va poder reproduir-se en 2018, són alguns més dels animals marins en risc de desaparéixer en el medi silvestre, i l’existència del qual en l’Oceanogràfic proporciona un bri d’esperança per a conservar les poblacions futures i per a sensibilitzar al visitant de les causes de la seua desaparició, així com d’iniciatives per a la seua protecció.

A més de taurons i ratlles, l’aquari de València també mostra de manera transversal en les seues instal·lacions diferents espècies de tortugues terrestres, marines i d’aigua dolça moltes d’elles també en perill d’extinció.

En el cas de les marines, l’Oceanogràfic compta amb una tortuga carei cedida pel Zoo Aquarium de Madrid i considerada l’espècie més amenaçada a nivell mundial. També amb una tortuga lora (Lepidochelys kempii) que es troba en procés de recuperació després que una família la rescatara de la mar en trobar-la embullada en un sac de ràfia.

Quant a les tortugues terrestres, el centre alberga la tortuga egípcia (Testudo kleinmanni), en perill crític d’extinció, i la tortuga mediterrània (Testudo hermanni), extinta en la Comunitat Valenciana i també en perill de desaparéixer en la Península Ibèrica.

Tanmateix, des de la Fundació Oceanogràfic es duen a terme diversos projectes de conservació de fauna local amenaçada, junt amb la Conselleria de Medi Ambient, Transició Ecològica i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana.

En concret, es tracta de programes de cria d’espècies al medi controlat com la tortuga d’estany (Emys orbicularis), l’esmentada tortuga mediterrània (Testudo hermanni), l’ofegabous (Pleurodeles waltl), un amfibi greument amenaçat, o el samaruc (València hispanica). La cria i manteniment d’individus en l’Oceanogràfic durant els primers mesos de vida, ajuda a maximitzar la seua supervivència una vegada tornen al medi natural.

Benestar animal com a base

El benestar dels animals és la base amb la qual se sustenta tot el treball en l’Oceanogràfic i en la seua fundació. Per a això, l’aquari compta amb professionals altament qualificats i especialitzats en cadascuna de les tasques implicades, tant en la cura dels animals com en l’elaboració i el desenvolupament d’un sòlid programa d’investigació que contribuïsca al coneixement de les espècies per a la seua protecció.

A més, des de 2016, l’Oceanogràfic compta amb un Comité de Cura i Benestar Animal format per personal propi i extern a l’aquari que garanteix abans de res el benestar dels animals com a pilar bàsic en totes i cadascuna de les accions.

Este equip de professionals s’encarrega de supervisar i garantir que totes les normes i directrius emeses pels governs i organitzacions d’acreditació es complisquen, a més d’aconseguir l’excel·lència i fer que es respecten els estàndards més exigents del món en el cuidat animal.

Amb tot això, l’aquari de València s’erigix com un centre científic i de conservació de la biodiversitat i un espai en el qual es treballa per a protegir espècies, moltes d’elles amenaçades i en risc de desaparéixer en el medi silvestre degut, principalment, a l’activitat humana, al canvi climàtic, a la sobrepesca o a la destrucció dels seus entorns naturals. Tampoc cal oblidar la ingent tasca científica que es du a terme a les instal·lacions i en la qual col·laboren els animals.

diferents éssers vius. Són molts els animals protegits que viuen a l’Oceanogràfic. 1 Cries de tauró nodrissa. 2 Exemplar molt menut d’«Emys Orbicularis». 3 L’ofegabous està dins del programa de cria.