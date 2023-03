L’IES Benicalap de València és un dels molts centres valencians que s’ha bolcat amb la celebració del 8M. Si bé la igualtat està present a les aules durant tot el curs i la coeducació ja forma part de l’eix vertebrador d’escoles i instituts, la jornada del 8 de març sempre està assenyalada al calendari. Així, com a prèvia de la commemoració de hui —i per la vaga que hi ha convocada—, el centre va concloure ahir una setmana plena d’activitats.

Vestits de morat, un nombrós grup de professorat i alumnat van formar al pati un gran símbol de la dona i es van fer una foto grupal. Després de la lectura d’un manifest per part dels estudiants, també es va preparar un comptador de feminicidis, un photocall i un gran mural amb la silueta de diversos cossos que les xiques van començar a plenar amb missatges negatius i qüestionaments que sovint reben sobre el seu aspecte físic.

La violència estètica i la pressió que patixen les dones sobre el seu aspecte físic —sobretot, les que no tenen un cos normatiu—, van centrar bona part de la reivindicació del 8M al Benicalap. Així ho explica Valentina, una de les alumnes, que forma part del grup Femení Plural del centre. «Hem dibuixat sil·luetes de totes les formes i tots els tipus de cossos per a posar frases negatives que ens hagen dit pel carrer o qualsevol persona que coneixem, ja que sovint se’ns menysprea per tindre un determinat cos o no complir un determinat cànon de bellesa. És dur, però ho hem fet per a intentar canviar les coses», explica.

Tots els missatges que van anar enganxant-se van demostrar l’alt nivell de violència verbal que suporten les dones, ja des d’edats molt joves». «Eres guapa de cara, però si baixares de pes series preciosa», «Menja més, eres un esquelet», «Ves i maquilla’t un poc» o «Estàs plana» són algunes de les frases que es podien llegir i que han dit ales estudiants alguna vegada. «A vegades es veu com un tema tabú i volíem que el mural estiguera sí o sí, perquè les xiques es llancen, no estiguen a soles i senten que hi ha més gent que passen pel mateix», afegix l’estudiant.

A més de Femení Plural, el Benicalap compta amb altres dos grups que també es van sumar ahir a la reivindicació del 8M: Masculí Plural i LGTBeni. Candela, de 4t d’ESO, apunta que les tres organitzacions suposen «llocs segurs, on poder expressar-se i ser un mateix dins del centre». Igual que Valentina, ella, junt amb el seu company Sergio, també de 4t, defensen que el més important és que tot l’alumnat estiga conscienciat: «Som tots iguals i no ha d’haver cap tipus de discriminació», reiteren.

Amb el lema «IES Benicalap, endavant pels drets de totes», al pati de l’IES, van llegir un manifest pel 8M en el qual, entre altres coses, van fer referència a tot el que queda per millorar perquè es respecten els drets de les dones. «S’ha de continuar defensant els 365 dies a l’any», van apuntar. A més, van demanar respecte «pels cossos de totes les formes i tamanys»; i van afirmar que els homes també «han de ser part de la solució (...) amb un paper més actiu per a la igualtat», entre altres qüestions.

Implicació de tot el claustre

Per a arribar a la implicació de l’alumnat i la conscienciació de tot l’estudiantat, cal molt de treball d’aula. Bé ho saben a l’IES Benicalap, referent en coeducació, participant del projecte europeu Women’s Legacy i on s’impartix una optativa d’igualtat.

El professor d’Economia i coordinador d’Igualtat i Convivència del centre, Miquel Manuel Gràcia, explica que és fonamental que l’alumnat «reflexione sobre el paper de la dona en la societat i la discriminació que patix, perquè no podem tolerar que hui dia el 50 % de la població siga víctima de discriminació i és des de l’individu on poden moure’s els canvis». Per això, considera que no ha de ser una tasca «únicament del coordinador d’igualtat, sinó de tot el claustre, que ha d’estar implicat, com és l’exemple del Benicalap». Així, estos dies la qüestió ha estat tractant-se des de les tutories, a més de les accions en les quals ha participat tot el centre, com va ser el cas d’ahir.

I és que, com recorda la professora de Castellà i Àmbits, Elisa Benavent, «la igualtat no és sol una moda o una actualitat, i a este institut ho tenim claríssim . Ja és un segell d’identitat de l’IES Benicalap de València».

Alumnat i professorat vestits de morat van fer un símbol de la dona gegant. Al centre, també s’ha instal·lat un comptador de feminicidis, tenen estos dies una exposició i també van crear un mural on denunciar la violència verbal.