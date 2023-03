L’IES la Senda de Quart de Poblet viu el 8 de març amb molta il·lusió i intensitat però, sobretot, amb molta esportivitat. Alumnes, professores i mares juguen hui un partit de bàsquet per la inclusió i la igualtat. A més, demostren que l’esport «no és cosa de xics». Després de la pandèmia i de la pluja de l’última edició, enguany la cita esportiva es fa més gran encara, ja que es celebrarà al pavelló esportiu del municipi i compta amb suport institucional, a més de l’equip directiu.

A les 11:15 hores, es llegirà un manifest pel 8M i, posteriorment, a les 12:00 hores, començarà el partit. Professores i estudiants estan entrenant-se ja des de fa setmanes (de fet, les docents, també aprofiten els dissabtes), amb ajuda del professorat d’Educació Física de l’institut. Al centre estan molt contents doncs, en esta ocasió, participa també una àrbitra professional..

La professora de Filosofia Nela Palau recorda com la idea va sorgir arran de la visita d’una jugadora de bàsquet al centre i pels problemes que donava el futbol a l’hora del pati. Així, van pensar promocionar entre les xiques un altre esport en equip, unint, a més mares, estudiants i professores.

Però no només elles, com explica Palau, tot el centre s’implica i tenen animació, pancartes i, fins i tot, medalles fetes en l’assignatura de Tecnologia amb una impressora 3D. «És una cita que ja està consolidada. Cada vegada és més gran, ja no és a l’institut i també estan convidades les famílies per a vore-ho», afegix la docent.

Un joc de taula feminista

D’altra banda, el centre ja té en el pati un gran parxís dibuixat, però al qual se li han afegit algunes modificacions per a fer-lo inclusiu i igualitari. Entre altres coses, als colors se li ha sumat el morat però, el més important és que es juga amb un dau de huit cares que, a més dels números, també servirà perquè l’alumnat responga preguntes relacionades amb dones de diferents àmbits que són referents.

Durant el joc —que pot ser en valencià, anglés, castellà, o francés— també hauran de definir termes com «sororitat», «empoderament» o «igualtat».