À Punt i Escola Valenciana busquen guions inspirats en Carme Miquel

À Punt i Escola Valenciana organitzen, per segon any consecutiu, un concurs de guió destinat a l’alumnat de Primària i de l’ESO. Enguany, centrat en la figura de l’escriptora, mestra i activista Carme Miquel, que va destacar en la defensa de la renovació de l’ensenyament, del medi ambient, el feminisme i la normalització de l’ús del valencià.

La data límit per a participar és el 21 d’abril i es poden presentar tots els centres educatius valencians. Hi ha dues categories — Primària i ESO— i el professorat compta amb guies didàctiques, així com un manual sobre el treball del guió a l’aula.

Per a la presidenta d’Escola Valenciana, Alexandra Usó i Cariñena, l’objectiu és que el concurs «contribuïsca a fomentar valors tan importants com la sostenibilitat i el feminisme, utilitzant la figura de Carme Miquel, a qui dediquem les Trobades 2023».

Els guanyadors assistiran a un taller de llenguatge audiovisual per a adequar el curtmetratge i preparar el rodatge, i, en acabar, podran gravar i postproduir el curt que escriuran amb tècnics professionals. Posteriorment, l’obra s’estrenarà en la Filmoteca de València amb la participació de la classe i es difondrà en À Punt Mèdia que, segons el director general, Alfred Costa, «té entre els seus objectius despertar vocacions lligades a l’audiovisual valencià i difondre els valors que representava Carme Miquel».

Totes les bases i els materials estan als webs de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i d’Escola Valenciana