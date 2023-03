Racons per a nodrir el cos, la ment i l’empatia

En aquests temps accelerats en els quals cavalquem sense alé d'una setmana a una altra, es fa imprescindible obrir bretxes de goig en les grisors del dia a dia. Cultivar xicotetes rutines que facen brollar l'alegria quotidiana. Qualsevol lector o lectora sap que un d'eixos rituals que garanteixen benestar instantani és acostar-se a una llibreria per a descobrir nous botins. Però, a vegades, el cos ens demana que redoblem l'aposta i acompanyem l'adrenalina de caçar lectures amb el refugi sensorial d'un café. Al cap i a la fi, existeixen poques plenituds majors que deixar-se hipnotitzar per la literatura mentre bussegem en una tassa fumejant.

Llibres, entrepans, refrescos, formatges i sucs. Per sort per als bibliòfils famolencs, el territori valencià compta amb un bon grapat d'espais en els quals les pàgines impreses s'entremesclen amb les comandes d'entrepans, refrescos, formatges o sucs. Llibreries que exerceixen de punt de trobada més enllà de la literatura, que construeixen comunitat al voltant de la paraula, escrita, sí, però també de l'estómac. Així, a València podem deambular i perdre'ns entre les parets d’Ubik, pionera en això d'unir menús i novetats editorials. O arribar fins al Cabanyal i, amb salnitre a la pell, fer una ullada a la seua cosina La Batisfera. El barri de Benimaclet també dansa en l'evasió llibresca i gastronòmica gràcies a locals com Letras y vinos o La Librería del Kaf, especialitzada en poesia. Si el passeig, però, afona les seues arrels als carrers d’Alacant, i la fam, la set i les ganes de llegir es manifesten, és el moment de consultar la carta de Pynchon&Co o plantejar-se una visita a Fahrenheit 451. I en latituds castellonenques, podem construir la nostra pausa amb la cafeïna d’Argot.

Llibres i berenars per a totes les mides

Penseu que aquests safaris literaris només són aptes per a persones amb més de díhuit tardors a les esquenes? Doncs esteu molt equivocats. Entre els assumptes en els quals els adults (gent obtusa i avorridíssima) errem el tir, es troba la mania de menysprear els interessos de la xicalla, creure que, com fa poc que habiten el planeta, són menys capaços que nosaltres de gaudir d'alguns plaers senzills. Els privem així d'estímuls insospitats que poden prendre mil metxes en la seua curiositat, en el seu anhel de vida. No debades, cada jornada infantil és una promesa d'aventura. Per això, acompanyar l'adult que tenen assignat (i al qui eduquen) en una vesprada de lectures i berenars suposa endinsar-se en una oportunitat per a l'entusiasme. Aquests espais polifacètics en els quals el llibre és el protagonista de la socialització són l'ecosistema perfecte per a entrenar la fantasia lectora.

D’aquesta manera, els membres més xicotets de l'equip poden explorar títols tan especials com Gràcies. Història d'un veïnat, de Rocio Bonilla (Bromera) o Una mare és com una casa, d’Aurore Petit (Litera). Potser descobreixen en la taula del costat una xiqueta fascinada amb Aitana i les feres, de Joan Canela i Jordi Colonques (Sembra, 2021); o Les plantes de l'avi, d’Eva Ferrer Paniagua i Imma Mestre Cunillera (Edicions 96, 2021). I qui sap si s'estrenen com a prescriptors culturals recomanant les pàgines vibrants d’Un refugi per a la tristesa, d’Anne Booth i David Litchfield (Andana).

Les taules, prestatgeries i culleres d'aquestes llibreries amb barra uneixen les seues forces en una tasca triple: nodrir la ment, la panxa i l'empatia dels qui les visiten. Sense importar la seua edat ni la seua grandària. Només necessiten que ens hi acostem amb ganes de jugar.

*Article de la campanya «Fem visible la LIJ» de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.