Els ODS, l’audiovisual i l’FP es donen la mà en el Comenius

Estar «de cara a la pantalla» no ha de ser, forçosament, negatiu. L’audiovisual i l’atracció dels més menuts per les imatges en moviment poden ser emprats per a conscienciar des d’edats primerenques. Així ho han comprovat en el Comenius Centre Educatiu de València, amb el seu projecte «ODS i acció!».

Es tracta d’un Projecte d’Investigació i Innovació Educativa (PIIE), reconegut per la Conselleria d’Educació, amb el qual han treballat els Objectius de Desenvolupament sostenible —anomenats ODS— de manera col·laborativa entre alumnat de diversos cicles formatius del centre i xiquets i xiquetes d’Infantil, ajuntant a classe els més menuts del centre concertat amb els més majors.

En «ODS i acció!» s’ajunta la importància de conscienciar a l’alumnat sobre la necessitat de treballar un món millor amb la potència didàctica i pedagògica que pot tindre l’audiovisual; en concret, la tècnica de l’stop motion, que consistix a combinar fotografies per a simular el moviment d’objectes i elements estàtics fets per l’alumnat.

La idea que van tindre al Comenius —reconegut pel seu compromís social i aposta per la inclusió educativa— va ser difondre i explicar els ODS amb una sèrie de vídeos en stop motion fets per alumnat d’FP i que eren projectats a les classes de 3, 4 i 5 anys, com una manera «d’innovar en el disseny de nous recursos didàctics», fent també altres activitats complementàries.

Esta tècnica oferix «infinites possibilitats creatives» i s’empra cada vegada més en l’àmbit educatiu, apunten des del centre, des d’on també destaquen que, d’esta manera, han treballat de forma lúdica el desenvolupament de la capacitat creadora de l’alumnat i la seua concentració i paciència, estimulant la innovació en la comunicació o el treball en equip.

En el projecte han treballat uns 100 estudiants de diferents cicles d’Imatge i So —els graus superiors de Realització per a l’Audiovisual; Il·luminació, Captació i Tractament d’Imatges; So per a Audiovisuals i Espectacle, amb el mitjà de vídeo DJ i So— amb els del grau superior d’Educació Infantil.

Treball cooperatiu

Organitzat per set grups de treball amb set ODS (com erradicar la pobresa o la fam o garantir el dret a una vida saludable o una educació de qualitat), l’alumnat de Realització va desenvolupar les idees i l’story board, mentre els d’Infantil creaven els personatges i l’atrezzo i el decorat. Posteriorment, els xics i xiques d’Il·luminació van muntar els sets fotogràfics i van fer les fotos, seguint el guió, que després van editar i muntar amb programes com Adosbe Photoshop o After Effects. Per la seua part, el cicle de So va posar les bandes sonores i les veus i altres efectes. Finalment, els d’Infantil van projectar els vídeos a classe i cada grup va treballar un ODS amb activitats lúdiques i històries.

Des del Comenius asseguren que el llenguatge audiovisual «obri les portes perquè els equips docents de totes les etapes apliquen noves formes de comunicació». A més, destaquen que l’stop motion és molt senzill i podria treballar-se només amb un mòbil. Apunten, sobretot, l’oportunitat que suposa «perquè l’alumnat treballe de manera cooperativa en projectes que estimulen la creativitat i l’aprenentatge significatiu».

El professorat valora la col·laboració entre estudis d’FP que, a priori, no són afins, en un PIIE que dura dos cursos i finalitza enguany. «Ha sigut un esforç, però amb un resultat òptim i estem molt contents», assegura Ana María Llorens, directora d’FP del Comenius. «Este projecte és de tot el centre, ha implicat a diferents etapes educatives i ha arribat el missatge a l’alumnat d’Infantil», afegix.

Per la seua part, Alicia Madrigal, professora de Joc Infantil, assegura que la simbiosi amb Imatge i So «ha funcionat molt bé». «S’ha aconseguit que els dos cicles tingueren molt a vore i tothom ha estat encantat en participar en una cosa diferent», afirma. «Se dona una finalitat al contingut dels mòduls i se’ls vincula a la societat; ha sigut un repte diferent, estimulant i motivador, per conéixer una tècnica nova que adapta el missatge als xiquets», afegix Madrigal.

Per a Héctor Ferrández, coordinador i professor de So per a Audiovisuals i Espectacles, «ODS i acció!» ha servit perquè «es relacionen els diferents departaments i els diferents cicles i etapes treballen en equip». A més, destaca que el material haja servit «de base perquè els més menuts es consciencien sobre els ODS».

Però, per damunt de tot, des del Comenius defensen la necessitat de «posar a l’alumnat en el centre de l’aprenentatge», amb projectes en els quals «es relacionen, no sols entre els seus companys de classe, sinó també amb els de la resta d’etapes educatives o famílies professionals», de manera interdisciplinària i creant «sinergies molt valuoses». Tampoc obliden el paper fonamental dels centres educatius: «posar un granet d’arena per a conscienciar a les futures generacions».

El projecte té diferents parts, que inclouen les gravacions i el muntatge dels vídeos per part dels estudiants d’Imatge i So, i activitats i preparació dels materials a Infantil.