Més de 20.500 alumnes participen en el concurs escolar de l’ONCE

El CRA El Trescaire de Vilanova d’Alcolea, a Castelló; el CEIP Manuel Riquelme d’Hurchillo, a Alacant; i l’IES Campanar, de València, són els guanyadors de la Comunitat Valenciana en el 39é Concurs Escolar del Grup Social ONCE. En esta ocasió, l’entitat ha convidat als docents i estudiants a fer treballs —en format de mural digital— que impulsen ciutats i municipis sense barreres com a via per a la inclusió i l’accessibilitat de totes les persones.

En total, en esta edició han participat 20.580 escolars de 428 centres educatius de la Comunitat Valenciana, amb la coordinació de 465 professionals de l’educació. El jurat de la Comunitat Valenciana ha estat format per Ximo Mas, cap d’Inclusió Educativa de la Generalitat; Enrique Llin, president del Consell Territorial ONCE CV; Sheila Martin, cap d’Educació ONCE València; Verónica Frances, professional especialitzada dels Equips Específics d’Atenció Educativa; i Jose Manuel Pichel, delegat territorial d’ONCE CV. En concret, han valorat de manera especial «la creativitat, la qualitat, el missatge i l’accessibilitat dels treballs presentats». Les aules guanyadores en esta fase autonòmica rebran com a premi un smartwatch i passen a la següent fase, la nacional, la resolució de la qual es coneixerà el mes d’abril. Els guanyadors d’Espanya rebran al seu centre la Festa de la Inclusió, amb diferents activitats com música, gaming i reptes. Material didàctic i un videojoc En Espanya en total han participat 137.275 estudiants i 2.795 docents de 2.463 centres educatius públics, concertats i privats, des de Primària fins a Secundària, a més d’Educació Especial i Formació Professional. Per a treballar a classe, els docents han comptat amb material didàctic online, relacionat amb la Lomloe i elaborat per experts en la matèria, sobre els diferents tipus de discapacitat i l’accessibilitat, així com el videojoc «Oncity».