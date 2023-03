Quasi 300 estudiants d’FP es posaran a prova en la competició CV Skills

Els ensenyaments d’FP se preparen per a una de les seues cites destacades. La competició CV Skills se celebrarà la pròxima setmana, del 27 al 31 de març, en Feria València, en els pavellons 1 i 2. En esta ocasió, participaran un total de 300 estudiants, de 28 modalitats de competició (200 participants) i 12 de demostració (92 alumnes). Les CV Skills són competicions d’estudiants, en les quals l’alumnat ha de demostrar les seues habilitats (skills) en l’àrea d’estudis que cursen o han finalitzat recentment, superant diferents reptes supervisats per un jurat.

En concret, les proves —que duraran diversos dies— estan distribuïdes en sis àrees per sectors, que són: Transport i Logística; Tecnologia de la Construcció i Instal·lacions; Fabricació; Tecnologia de la Informació i la Comunicació; Arts creatives i moda; i Serveis Socials i Personals.

També hi haurà exhibicions d’especialitats com: Edificació i obra civil; Laboratori de química; Aparadorisme; Dermofarmàcia; Emprenedoria; Cloud computing AWS; Gestió de l’aigua; Artista faller; Administració i Gestió; Joieria; i Arts Gràfiques.

Segons confirma la Conselleria d’Educació, els dies de competició seran el 28, 29 i 30 de març, mentre que el primer i l’últim (27 i 31, dilluns i dijous de la pròxima setmana) seran les cerimònies d’inauguració i clausura, respectivament. Els millors estudiants de cada modalitat formaran l’equip valencià que competirà a Madrid contra els de les altres autonomies i, si guanyen alguna medalla d’or en la cita estatal, passaran a integrar la ‘selecció’ espanyola que participarà en les competicions internacionals de les Olimpíades d’FP.

Un aparador dels estudis

Les últimes edicions —deixant de banda la pandèmia— la cita s’ha aprofitat per a convertir-la en un gran aparador de l’FP. Per eixe motiu es realitza a Feria Valencia i la conselleria convida als centres educatius —i en especial al personal orientador— a acudir per a vore les proves amb l’alumnat, ja que l’entrada és lliure. De fet, ja està confirmada l’assistència de més de 70 centres que portaran uns 6.000 estudiants.Com apunta la conselleria, és una oportunitat per a poder vore en acció moltes de les especialitats i que alumnat d’ESO i Batxillerat descobrisca la diversitat de cicles d’FP, molts d’ells amb una alta inserció laboral.

L’alumnat participant de les Skills valencianes ha sigut inscrit pel seu centre educatiu; no té més de 22 anys (o 26 en Mecatrònica o Robòtica); i serà avaluat durant el transcurs de les diferents proves. Els guanyadors d’or, plata i bronze del campionat CVSKills 2023 continuaran formant-se fins a principis de juny de 2023, amb professorat professional de la seua branca d’estudis.

L’últim equip valencià va aconseguir un or i dues plates en la competició estatal, entre més de 400 estudiants de tota Espanya. Van ser Ximo Alcaín (Floristeria) i el tàndem Joan Maria Muñoz-David Pedrosa (Robòtica); i Daniel Sánchez (Electrònica).