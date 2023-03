Dues travessies científiques apropen el coneixement sobre l’Àsia Menor i el Cercle Polar Àrtic

El grup especialitzat en turisme nàutic i travessies temàtiques WorldWide Nautic-All —a través del seu projecte Oceanosophia—, i l’Oceanogràfic de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València han presentat les noves edicions de dues travessies científiques. Es tracta d’«Àrtic: la vida al límit» i «La Grècia d’Àsia Menor», totes dues amb l’objectiu d’acostar el coneixement sobre els ecosistemes marins i l’apassionant història d’eixes regions, des d’una perspectiva formativa i enriquidora, dirigida per professionals apassionats per la mar, la història, la cultura i la navegació.

La primera expedició està prevista del 22 de juny al 2 de juliol i correspon a «La Grècia d’Àsia Menor». És un viatge a Turquia que combina les visites a llocs històrics, amb una travessia a bord d’una goleta turca, en la qual els participants podran conéixer la història i els valors de la cultura Occidental a través d’un inoblidable recorregut per una de les costes més belles del Mediterrani.

De la mà d’Alejandro Noguera, historiador i arqueòleg, i del doctor en Biodiversitat i Biologia Evolutiva, Jaime Penadés —que també forma part de l’equip de l’Oceanogràfic de València— es visitaran les zones més importants de l’antiguitat, com Efes, Priene, Milet o Didyma per a conéixer de prop la història i l’ecosistema mediterrani, junt amb les espècies més característiques de la zona, com la tortuga Caretta caretta, que té en les costes de l’Egeu, un dels principals llocs de frese.

Viatge pels fiords noruecs

Els amants de les regions polars podran embarcar-se en el vaixell de vela «Antiga», del 26 d’octubre al 5 de novembre, quan s’endinsarà en el Cercle Polar Àrtic.

«Àrtic: la vida al límit» inclou un complet programa interpretatiu i formatiu sobre experimentació, coneixement i observació del món marí i d’un dels llocs més freds del Planeta.

El científic i divulgador, Javier Cacho, que va formar part de la Primera Expedició Científica Espanyola a l’Antàrtida i ha sigut recentment guardonat amb el Premi Comunicació de la Societat Geogràfica Espanyola; i Pablo García-Salines, divulgador científic de la Fundació Oceanogràfic, seran els experts que desenvoluparan el programa temàtic a bord, incloent-hi activitats formatives i xarrades sobre l’exploració i l’ecosistema de la regió polar.

La travessia àrtica començarà en Tromso per a visitar el Museu Polar i el Museu Polaria i recorrerà els fiords noruecs situats dins del Cercle Polar Àrtic, on el passatge podrà albirar poblacions de cetacis que freqüenten les aigües fredes del nord i tindre l’oportunitat d’observar les meravelloses aurores boreals.

Totes dues experiències científiques, coordinades per Alberto de Zunzunegui, director d’Oceanosophia, ja estan disponibles per a reservar en les webs de l’Oceanogràfic de València i d’Oceanosophia, en les quals s’especifiquen tots els detalls de totes dues travessies.