Els cicles formatius ixen dels centres

La competició Skills CV 2023 ja és una realitat. Prop de 200 estudiants competixen fins demà per a demostrar les seues habilitats i tot allò aprés en els FP que cursen o han finalitzat recentment. Dos pavellons de Feria València s’han convertit, així, en un gran aparador de tota l’oferta de cicles formatius que hi ha disponibles a la Comunitat Valenciana en els centres públics, concertats i privats. En total, hi ha 28 modalitats de competició, en les quals es posen a prova 72 alumnes de les comarques d’Alacant, 17 de les de Castelló i 111 de les de València; i 12 d’exhibició, amb 92 alumnes. D’estos 292 d’inscrits, un de cada tres són xiques, el 31,5 %.

La inauguració de l’edició de 2023 de les skills autonòmiques va ser dilluns, les proves van començar ahir, continuaran durant tota la jornada de hui i finalitzaran demà a migdia. A més de les 28 competicions —que seran avaluades per experts de cada branca d’estudis—, hi haurà 12 exhibicions pel que, com expliquen des de la Conselleria d’Educació, «totes les famílies d’FP estan representades, menys Marítim pesquera i Vidre i Ceràmica». En concret, les competicions i proves es dividixen en les àrees de Transport i Logística; Tecnologia de la Construcció i Instal·lacions; Fabricació; Tecnologia de la Informació i la Comunicació; Arts creatives i moda; i Serveis Socials i Personals; mentre que algunes de les demostracions seran de Joieria, Administració i gestió, Aparadorisme, Falles, Disseny Gràfic o Laboratori, entre altres.

Estes competicions són importants perquè d’elles es formarà l’equip valencià que després assistirà a la cita estatal, a Madrid el 2024, i que s’enfrontarà als estudiants de les altres autonomies. Les medalles d’or d’este últim certamen integraran la ‘selecció’ espanyola que anirà a les WorldSkills. Però, per damunt de tot, el valor de les skills és servir de gran aparador i traure dels centres i visibilitzar tot el que s’aprén als cicles.

Manuel Gomicia, director general d’FP de la Conselleria d’Educació, va assegurar en la inauguració de dilluns que els quasi 300 alumnes són els «representants de la qualitat de l’FP de la Comunitat Valenciana, que no és poca cosa», a més, en un moment en el qual el sistema valencià està repensant-se. Tanmateix, va destacar «no només la competició, sinó també la unió i germanor que hi ha per a millorar-la». Per això, va animar als joves a «disfrutar el camí».

Promocionar els estudis

Estos dies, l’alumnat enfronta proves que van des de la confecció d’una peça de roba, fins a la creació de personatges en 3D, la instal·lació d’un sistema de refrigeració, o la construcció i programació d’una màquina, a més de realitzar cures a pacients o oferir serveis d’estètica. Entre altres coses, el jurat valora l’ordenació i neteja de l’espai, el tracte al client, l’estalvi de material o la precisió en les tasques, tot dins del temps establert en cada prova.

Salvador Matoses ensenya Mecatrònica i Enginyeria a Florida Centre Educatiu, de Catarroja, i considera que la competició és una oportunitat per a «promocionar l’FP com a futur» i perquè l’alumnat «es demostre a si mateix les competències que han adquirit i estiguen satisfets de tot el que han aprés gràcies a l’FP, que prepara per a un treball i una professió, sempre amb excel·lència», afirma. Per això, el consell que ha donat als seus alumnes és «que disfruten de l’experiència, que facen bones relacions i que siguen assertius i intenten superar els problemes que apareguen».

També de Florida, Ana Coronado, professora de Modelatge i 3D, aprofitarà per a intercanviar experiències entre centres «i fer sinergies», explica. Tanmateix, ha aconsellat als estudiants «que s’ho passen bé, que no es posen nerviosos; que tot i que la competició té un temps límit, no s’atabalen i gaudisquen de l’experiència».

De la mateixa manera, des del Centre de Formació d’FP Xabec de València han encarat les proves «amb il·lusió i ganes de disfrutar de l’experiència». Víctor Sopena, professor d’Instal·lacions Tècniques, també incidix en l’ocasió que suposen estos tres dies per a «conéixer a companys d’altres centres i que els alumnes es relacionen amb els futurs col·legues del sector». Però, sobretot,destaca que es respiren les «ganes de fer-ho bé i demostrar que de l’FP ixen bons tècnics i treballadors». «És una opció de present i futur molt important hui dia i una via per a tindre un bon treball qualificat; és una oportunitat i un aparador per a l’alumnat d’ESO i Batxillerat», afirma.

Este és un punt que valoren els centres. De fet, està previst que més de 6.000 alumnes d’ESO, Batxillerat i cicles de 70 centres, junt amb al seu professorat,passen per Feria València durant les proves, apunta Educació. Des de les Escoles San José (jesuïtes) de València, aniran amb l’alumnat de 1r d’FP per a vore als companys de 2n. «Pot ser una motivació extra perquè l’alumnat dels graus mitjans vagen al superior. Per als que participen, l’experiència és molt bona perquè, malgrat estar competint, hi ha un molt bon ambient de companyonia», afegixen.

Des del CIPFP Ciutat de l’Aprenent de València, destaquen que «independentment de si guanyen o no, allò important és la formació extra que s’emporten, posar en pràctica les habilitats que els formen com a professionals i demanden el món laboral», comenta Paco Benavente, expert en les proves de Tecnologia de la moda.

Per últim, també cal destacar les demostracions, de les quals formen part centres com l’IES Pare Vitòria d’Alcoi (Educació i Control Ambiental) o l’IES Molí del Sol de Mislata (Joieria). En este últim cas, han preparat «treballs més visuals, com anells, fundicions, modelatges en cera...» perquè es vegen tots els processos amb els quals treballen i, així, donar a conéixer este cicle desconegut, dins de la família de Fabricació Mecànica, però molt artístic, explica el professor Jose Tarrasa; mentre que al l’IES d’Alcoi faran anàlisis de diferents tipus.