La Fundació Bromera regala més de 8.000 cartells per a commemorar el Dia del Llibre

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ha posat en marxa, un any més, la campanya per a celebrar el 2 i el 23 d’abril, jornades que commemoren, respectivament, la celebració arreu del món del Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil, i del Dia Internacional del Llibre i dels Drets d’Autoria.

Amb el lema «Llegir per a estimar-nos», l’entitat sense ànim de lucre ha fet arribar més de 8.000 cartells –dissenyats per la il·lustradora valenciana Viv Campbell– a les llibreries, les biblioteques i els centres educatius valencians i catalans. I ho fa amb la importància d’estimar-nos, cuidar-nos, sentir-nos i escoltar-nos com a temàtica principal.

Juntament amb el cartell, la Fundació Bromera ofereix un Genially que inclou idees, activitats i jocs per a commemorar el 2 i el 23 d’abril, tant al centre educatiu, la biblioteca o la llibreria, com en l’àmbit familiar. Les activitats digitals estan dirigides a xiquets, xiquetes i joves d’entre 7 i 16 anys, i inclouen activitats dissenyades a partir d’algunes de les publicacions literàries de Carme Miquel, Maria Dolors Pellicer, Enric Lluch i Enric Valor.

Tant el cartell com el Genially estan disponibles en la secció «Publicacions» del web www.fundaciobromera.org. En aquest espai també hi podeu trobar un bon grapat de recursos digitals descarregables per a commemorar diferents efemèrides literàries.

L’Organització Internacional del Llibre Infantil i Juvenil (IBBY) va establir el Dia del Llibre Infantil i Juvenil el 2 d’abril per a commemorar el naixement d’Hans Christian Andersen. Per altra banda, el 23 d’abril, Dia del Llibre i dels Drets d’Autoria, coincideix amb la mort de diversos escriptors, com ara Miguel de Cervantes, William Shakespeare i Josep Pla, entre altres.