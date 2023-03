Més de 300 docents i alumnes mostraran treballs en Experimenta

El Museu de les Ciències de València acull este diumenge, 2 d’abril, la XVIII edició de la Fira-Concurs Experimenta. L’esdeveniment, organitzat per la Facultat de Física de la Universitat de València, és una festa de la ciència que acosta la física i la tecnologia a l’alumnat de Secundària i a la ciutadania en general de manera creativa i participativa. Simultàniament a la fira, entre les 10 i les 13 hores, estarà el taller infantil Fisicalàndia, demostracions senzilles, basades en fenòmens naturals, per als més menuts.

En la fira-concurs està previst que participen 300 persones, entre alumnat i professorat i són els estudiants els que han d’explicar al públic els seus experiments o projectes tecnològics. D’accés lliure, acollirà 66 parades, amb diferents projectes experimentals STEM desenvolupats a l’ESO, Batxillerat i FP, amb l’ajuda del professorat que el tutoritza. A més de la fira, Experimenta inclou un concurs per als millors projectes —que valorarà un jurat constituït per professorat— i el projecte més votat pel públic. En total, hi haurà cinc premis: quatre de 300 euros per cada categoria del concurs segons el cicle d’estudis, i un de 200 al projecte més votat pel públic visitant , així com diferents mencions d’honor. Els guanyadors se sabran a les 13:30 hores.

La coordinadora d’Experimenta és Chantal Ferrer, professora de Física Aplicada i Electromagnetisme de la UV, i el comitè organitzador el formen també Jordi Vidal Perona, Miguel V. Andrés Bou i Amparo Pons Martí, a més d’un gran nombre de col·laboradors voluntaris de la facultat. També col·labora el FECYT, el Museu de les Ciències de València, l’Ajuntament de València, l’IFIC) i la Reial Societat Espanyola de Física.