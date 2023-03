El món es mor i tu, què fas?

Des de l'equip ecoenergètic del Juan de Garay fomentem el desenvolupament sostenible i promocionem l’ús responsable de l’energia des de les aules. Som un grup de gent que es compromet amb el planeta. La nostra experiència de treball en equip és bona. Tenim la sensació d’estar fent alguna cosa perquè aquest món siga un lloc millor. Tots i totes podem aportar el nostre granet d'arena per salvar el planeta i us animem a què en formeu part.

Sabeu que només a Espanya es llancen més de 126 tones de plàstic a la Mar Mediterrània? Sabeu qu som un equip obert. Ens reunim a la classe de Tecnologia tots els dilluns a l'hora del pati perquè reuneix les millors condicions, atès que disposem dels recursos materials i ferramentes digitals per a dur endavant les tasques de l’equip. Els professors encarregats i que ens assessoren són Henar Aguado, Felipe Sánchez i Vicent Sanmartín. Aquests coordinen l’equip de sostenibilitat des de fa sis anys, projecte que va nàixer a partir de la inquietud seua i d’un grup d’alumnes que ja no són al centre.

En els darrers anys, l'equip conformat actualment per huit alumnes a més dels tres docents, ha fet coses molt importants dins del Juan de Garay. Per exemple, controlar la climatització del centre i fer xerrades per a conscienciar l’alumnat. L'objectiu final és potenciar la iniciativa i l'autonomia de l'alumnat en la generació de missatges i materials que després es fan servir en diferents iniciatives com el Concurs de l'aula més sostenible, la campanya de reciclatge o l'exposició Microplàstics, desforestació i canvi climàtic, portades a terme durant aquest curs.

Aquest curs hem e una botella de plàstic tarda aproximadament 500 anys a desintegrar-se completament?

No podem quedar-nos de braços plegats. Però, què pot fer un xicotet grup de persones davant un problema tan gran? Doncs, podem fer moltíssimes coses, més de les que us imagineu.

L’equip ecoenergètic començat a fer actuacions en els corredors del centre i en les classes contra el malbaratament. Una de les iniciatives destacades ha estat el concurs Tirar cada cosa al seu lloc, on ha participat l’alumnat de primer i segon de l'ESO.

En definitiva, el nostre objectiu és que tot l’alumnat s’unisca davant aquest problema devastador. La nostra meta és que l’equip ecoenergètic tinga una rèplica en cada institut de València. Que tothom, grans i menuts, prenguen consciència i s'unisquen a la nostra lluita. Si veieu aixetes obertes, fem a terra, llums enceses innecessàriament, etc. Actueu!

La vostra col·laboració marcarà la diferència. Sumem forces i entre tots i totes frenem el crit d’auxili que ens envia el planeta?

T'esperem!