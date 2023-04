Camí de les Olimpíades d’FP de 2024

La Comunitat Valenciana ja ha conformat l’equip d’estudiants que participarà en les SpainSkills de 2024. Es tracta de la trentena d’alumnes que han aconseguit una medalla d’or en les CV Skills, que van celebrar-se la setmana passada a Feria València.

Cal recordar que en estes ‘Olimpíades d’FP’, l’alumnat dels cicles han de superar diferents proves per a demostrar les seues habilitats i tot allò aprés en els FP que cursen o han finalitzat recentment. A Feria Valencia, entre el dimarts i el dijous, es van omplir dos pavellons, que es convertiren en un gran aparador de tota l’oferta de cicles formatius que hi ha disponibles a la Comunitat Valenciana en els centres públics, concertats i privats.

En concret, de l’Àrea de Transport i logística s’emportaren l’or Joan Domingo de Reparació i Carrosseria (IES Nou d’Octubre, Carlet); Iker Femenia, de Tecnologia de l’Automòbil (IES Maria Ibars, Dénia); i Alejandro Llorens, de Pintura de l’Automòbil (Escoles Professionals Luis Amigó de Godella).

De la branca de Tecnologia de la Construcció i Instal·lacions, els millors estudiants van ser: Jose Sanz, de Lampisteria i calefacció (IES Pou Clar, Ontinyent); José Francisco Pascual en Instal·lacions Elèctriques (IES Antonio Navarro Santafé, Villena); en Control Industrial, Joan Sempere (IES Cotes Baixes, Alcoi); Sergio Roca per Ebenisteria (Col·legi San José Obrero, Orihuela); Nicolás Monferrer (IES Politècnic, Castelló) en Fusteria; Miguel Ángel Palacios (CIPFP Canastell, Sant Vicent del Raspeig), en Refrigeració; i en Jardineria i Paisatgística, la parella formada per Andrés Felipe Cosme i Fernando José Manzanera (CIPFP Cheste).

Dels cicles de Tecnologia de la fabricació, els representants en l’equip valencià són: Jorge Hostalet i Miguel Hernando (IES Bernart Guinovart en Algemesí), per Mecatrònica; Miguel Francisco Sancho (IES Pou Clar, Ontinyent), en Disseny mecànic-CAD; Mario Sánchez (IES Molí del Sol, Mislata) en CNC Fresat; en Soldadura, Adrián Merino (CIPFP Ciutat de l’Aprenent, València); Vito Alejandro Bossio (Comenius Centre Educatiu, València) per Electrònica; i, per últim, Borja Pérez i Clara Borges són els ors de Sistemes Robòtics Integrats (IES Bernart Guinovart d’Algemesí).

En Tecnologia de la Informació i Comunicació estan: Pau Fandos (CIPFP Mislata) en Desenvolupament web; i Sergio Sáncahez en Sistemes en Xarxa (IES Font de Sant Lluís, València); mentre que en Arts Creatives són Carlos Osca (IES Sivera Font, Canals); Jingwei Li (IES Virgen del Remedio, Alicante); i en Disseny i animació de jocs 3D, Nicolás Yagüe (IES Font de Sant Lluís, València).

L’última àrea és Serveis Socials i Personals amb Perruqueria (Sara Requena, de l’IES Cabanyal de València); Estètica (Aitana Serrano, CIPFP Benicarló); Serveis de Restaurant i Bar (Ángel de Coro, IES Guillem d’Alcalà, la Pobla de Farnals); en Fleca i Pastisseria, Sebastián Collado (CIPFP Cheste); Natalia López, en Atenció Sociosanitària (CIPFP Batoi, Alcoi) i Àngela Pérez, de Recepció Hotelera (IES Tirant lo Blanc, Elx).

Ara, estos estudiants continuaran formant-se a fons amb professorat expert en cada àrea, de cara a la competició del pròxim any, a Madrid, contra els equips de les altres CC AA i d’on es formarà la ‘selecció’ espanyola que anirà a les WorldSkills internacionals.