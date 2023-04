Més de 100 alumnes del CEU creen el moviment «Generación brillante»

Un total de 130 estudiants de Batxillerat del CEU San Pablo de València han donat llum a «Generación brillante», una aliança simbòlica amb empresaris i directius valencians per a rebutjar l’etiqueta que s’ha posat a les persones més joves, la de «generació de cristall».

En concret, estos estudiants rebutgen ser fràgils ni queixosos, i es perceben com una generació «preparada, creativa, competent, resolutiva, nativa digital, compromesa amb el medi ambient», tot i que, al mateix temps, valoren el seu temps lliure i la vida privada, un punt que no sempre és comprés pels adults que els envolten. De fet, l’acte, que es va celebrar la setmana passada, va estar apadrinat per Víctor Küppers, formador, coach i conferenciant, que va defensar «l’actitud jove que defensa un equilibri entre la vida personal i laboral», apunten des de l’organització.

A l’atura de les expectatives

El centenar d’estudiants han reflexionat sobre les etiquetes que se’ls imposen i, resultat d’això, han elaborat un manifest, mitjançant el qual alcen la veu per a recordar que són le generació «millor preparada» gràcies a l’esforç que han realitzat. Per això, reclamen «a la societat, els nostres adults i el sector empresarial un respecte i un reconeixement, imprescindible per a poder créixer». Per a ells, l’experiència de la setmana passada demostra que els i les joves poden «compartir un espai de treball amb adults i professionals rellevants». «Junts hem posat la primera pedra d’un moviment transformador que pretenem que estiga a l’altura del que s’espera de nosaltres, sense renunciar per això a les nostres expectatives de vida», afirmen els estudiants. A més, es comprometen a acceptar les crítiques constructives, posar-se al servei de la societat i continuar aprenent i formant-se més enllà de la seua etapa acadèmica.