El meu viatge cap a Auschwitz

Estem tots ací, comprimits com a mercaderies, els uns damunt dels altres, en un vagó menut en el qual podrien cabre cent persones, però nosaltres, en canvi, en som unes tres-centes. Portem dos dies viatjant i, de moment, no hem menjat ni begut res. Els meus ulls, negats de llàgrimes, observen aquesta horrible situació: persones a punt de morir, xiquets i dones embarassades entrant en pànic. A banda de la fam, tenim molt de fred. Només portem dos dies viatjant i ja estic envoltada d’uns cinc cadàvers. Tots estem perdent l’esperança, ja que no ens expliquen res i si ens parlen no els entenem.

Per arribar a aquestes condicions inhumanes, abans hem hagut de passar per moments també espantosos. Així que retrocedirem en el temps. Jo vivia a Espanya l’any 1942. Aquest mateix any i davant la dictadura franquista vaig haver de marxar a França. Allí, el dia 21 de desembre de 1943, els nazis em van detindre i em van enviar al camp de concentració de Drancy. Els motius que portaren a la meua detenció no van ser altres que pertànyer a la resistència. Vaig ser portada a aquest camp juntament amb altres persones. Entre aquesta multitud hi havia jueus, comunistes, gitanos, homosexuals… Simplement per ser persones indesitjables per a Hitler.

Una setmana més tard, ens van obligar a pujar en un tren de mercaderies sense dir-nos quin era el nostre destí. Jo vaig intentar resistir-me, però diversos soldats nazis em van apuntar amb armes, així que no em va quedar altra que pujar-hi. Mentre pujàvem als vagons del tren, els nazis anaven comptant les suposades «peces», que evidentment érem nosaltres. Per aquesta raó i també per la manera tan menyspreable, cruel i freda de tractar-nos, vaig començar a sentir que m’estaven llevant la dignitat. Era evident que, per als nazis no érem éssers humans. El tren es va posar en marxa. Aquella nit ningú, absolutament ningú, va poder dormir. És clar, qui seria capaç de dormir en eixe moment?

Després de quatre dies de viatge, ens van dir que faltava menys d’una hora per a arribar a la nostra destinació. Molta gent havia mort al tren, pel fred, la fam i la por. El tren es va detindre. Ens esperaven soldats nazis armats. Ens cridaven i, aterrits, ens van fer baixar del tren. En menys de vint minuts ens havien separat en dos grups: un grup estava majoritàriament constituït per xiquets menors de tretze anys, dones embarassades, ancians i persones ferides o malaltes. A mi em van destinar al grup de les persones que suposadament érem «útils» per a ells, mers objectes al servei de la producció nazi. La veritat és que quasi tots intuíem ja el nostre destí. El meu grup i jo semblava que anàvem a durar una mica més que l’altre. Hi havia prou desconcert i rebombori, però vaig poder escoltar la conversa entre dos nazis, ja que jo sabia una mica d’alemany: —Deixeu-los uns minuts que s’acomiaden dels seus familiars, ja que no els tornaran a veure.

En escoltar això m’espantí més del que ja ho estava. Les meues cames tremolaven, era incapaç de mantindre’m dreta. Una estona després, van començar a emportar-se als «no productius», o així els anomenaven ells. Allò que em va fer més mal fou veure com una dona, amb la qual havia conversat durant tot el trajecte, em suplicava que l’ajudara. Cridava demanant ajuda, però jo, sincerament, no vaig tindre el coratge suficient ni per mirar-la o dir-li alguna cosa. Després d’això, em vaig sentir fatal. Al meu voltant estaven succeint moltíssimes coses, però jo l’únic que veia era la imatge de la dona cridant, no podia llevar-me-la del cap. Els meus ulls miraven a un punt fix, intentant oblidar i justament en aquell moment em vaig adonar que la meua fila començava moure’s. Arribàrem.

En entrar passàrem per una porta gran i ens van rebre amb unes paraules en alemany: «Hier müssen Sie arbeiten und Befehle befolgen, wen Sie nicht sterben wollen»: ací cal treballar i complir ordres si no voleu morir. De nou ens van separar en dos grups: els homes a un grup i les dones a un altre. Entràrem en una sala gran i freda. Moltes d’aquestes dones havien perdut els seus fills; ni tals sols podíem mirar-nos als ulls, no ens eixien les paraules o no teníem paraules per a descriure el que ens estava ocorrent. De sobte, sentírem un soroll fort i la porta es va obrir. Hi havia tempesta i hi feia molt de fred. Van entrar alguns homes que ens van rasurar el cabell. No portaven l’uniforme nazi, tal volta eren presoners, com nosaltres. Els preguntàrem, però no van respondre. Ens digueren que ens despullàrem i ens van fer eixir a l’exterior. Encara puc sentir el fred en els meus ossos. Esperàrem vint minuts fins que ens van conduir a les dutxes. Ens van desinfectar i escoltí que un soldat nazi li deia a l’altre: « tant de bo poguérem llavar-los i desinfectar-los també el cervell i acabar amb aquells pensaments tan repugnants d’igualtat i llibertat que tenen».

L’endemà, i abans de començar a treballar, ens van tatuar un número en l’avantbraç. Em presente, soc 200227; així és com ens anomenaran la resta de la nostra vida. Ens van posar en fila, el procés va ser ràpid i no gaire dolorós. En el camp hi havia molta gent que no sabia alemany. Per eixe motiu, quan llegien el seu nom per a complir alguna ordre i no l’ entenien, se’ls castigava de manera cruel, ja siga a colps o matant-los. En eixe moment vaig tindre el mateix sentiment que al tren però aquesta vegada més fort: què quedava de mi, ara? M’havien llevat la meua familia, m’havien tallat els cabells, m’havien furtat el meu nom, les meues pertinences…fins i tot els meus records. Ni jo ni els altres ens reconeixíem ja com a éssers humans.