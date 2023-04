Una taula de diàleg al Jardí Botànic abordarà el passat, present i futur de la posidònia

Organitzada per la Fundació Oceanogràfic i dins del cicle de conferències de «La Marea del Canvi» sobre les responsabilitats i esforços per la conservació de la vida marina, divendres de la pròxima setmana —28 d’abril—, a partir de les 18:00 hores, tindrà lloc la taula de diàleg «Les prades de Posidònia oceanica: passat, present i futur», a la Sala Estufa Freda del Jardí Botànic de la Universitat de València

Serà una conferència, gratuïta i oberta al públic, que comptarà amb la participació de la doctora Nuria Marbà, investigadora de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats, Imedea (CSIC-UIB). Marbà és biòloga marina i experta en ecologia i canvi climàtic. El seu principal treball se centra en les plantes marines, i és una de les principals referències científiques a Espanya quant a l’estat i la biodiversitat del fons marí.

Un altre dels ponents de la taula serà el doctor en Ciències de la Mar i investigador de l’Institut d’Ecologia Litoral, Santiago Jiménez, qui ha sigut també coordinador del projecte Posimed sobre el seguiment de l’estat de les prades de posidònia en la Comunitat Valenciana.

Francisco Torner, doctor en Ciències Biològiques en l’àmbit de l’Oceanografia Biològica i Òptica per la Universitat de València i membre del Comité Científic de la Fundació Oceanogràfic serà l’encarregat de tancar la sessió amb una xarrada sobre esta planta greument amenaçada i parlarà del «Projecte Posidònia», dut a terme per la Fundació Oceanogràfic i la Ciutat de les Arts i les Ciències, en col·laboració amb Banca March, sobre la protecció dels fons marins del litoral de la Marina Alta.

A més, cal recordar que està en maxa la iniciativa «Marea del canvi». La Marea del Canvi naix per a unir i compartir esforços i responsabilitats per la conservació de la vida marina. Inspirats i alineats amb la «Dècada dels Oceans» —iniciativa impulsada per l’Organització de les Nacions Unides sota el lema «La ciència que necessitem per a l’oceà que volem»—, la Marea del Canvi té com a objectiu generar una plataforma de connexió entre la ciència més innovadora i la ciutadania.

A través d’una sèrie d’activitats participatives i un cicle de taules de diàleg amb professionals del sector, durant 2022 i 2023 s’han programat punts de trobada mensuals en els quals podrem conéixer molt de prop els principals projectes que es duen a terme per a ajudar a revertir la situació actual de l’oceà. Gràcies a la col·laboració de Frosch, entitat compromesa amb el desenvolupament sostenible, les activitats se centren en els desafiaments, novetats, solucions i alternatives de la conservació de la vida marina.

Des de la protecció de les tortugues marines, fins a la gestió i bones pràctiques per a preservar les prades de plantes o fanerògames marines, tots els ciutadans són responsables de salvaguardar la supervivència de l’entorn marí.