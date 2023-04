Un viatge per les escoles del món

Cinc quaderns de bitàcola van iniciar fa tres anys un «viatge» per centres escolars de sis països, per a emular el periple de la primera circumnavegació de Magallanes i Elcano, amb motiu del cinqué centenari d’esta gesta naval. Este projecte pedagògic i divulgatiu de la Universitat CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) i la Delegació de Defensa de la Comunitat Valenciana s’ha tancat amb la trobada dels escolars espanyols participants i amb l’exposició dels cinc quaderns de bitàcola, en els quals estudiants d’Espanya, Xile, l’Argentina, l’Uruguai, Filipines i Guinea Equatorial han reflectit el seu aprenentatge sobre la primera circumnavegació de Fernando de Magallanes i Juan Sebastián Elcano.

Escolars i professors de vuit centres educatius espanyols han participat en el projecte: els col·legis CEU de València, Montepríncipe, Murcia, Sanchinarro, Sevilla i Virgen Nena de Vitòria; a més de La Salle de Sanlúcar de Barrameda i l’Escola Pia de Jaca. Les seues aportacions han estat continuades per estudiants del Col·legi HispanoArgentino Parque España, en Rosario (Argentina); el Pedro Poveda, de Buenos Aires (Argentina); el Col·legi Espanyol Miguel de Cervantes, a Montevideo (Uruguai); el Canadian American School de Makati (Filipines); el Chinese International School de Manila (Filipines); el Col·legi Hispano Americano i el Col·legi Miguel de Cervantes, en Punta Arenas (Xile); a més de per escolars de Guinea Equatorial i de l’illa de Guam, a la Micronèsia del Pacífic Oriental. Recentment, el Paranimf de la CEU UCH va acollir la trobada de professors i estudiants de quatre dels col·legis espanyols participants en el projecte didàctic, que van compartir en un col·loqui les seues experiències d’aprenentatge. L’alumnat també va exposar els cinc quaderns de bitàcola que van fer del viatge de la primera circumnavegació, amb totes les aportacions dels escolars de diferents països de la travessia.

Materials didàctics, en obert

En esta iniciativa impulsada pels graus universitaris en Educació Infantil i Educació Primària de la CEU UCH —i coordinada per la seua vicedegana, Rosa García Bellido, i el professor Luis Illueca—, estudiants i professors dels campus de València i Castelló han elaborat diferents materials didàctics, amb la col·laboració de la delegació de Defensa, en una web oberta a la comunitat educativa internacional: www.primeravueltaelcano.es.

Esta web, que ha superat les 58.000 visites des de més de 100 països, inclou materials en forma de fitxes i dinàmiques de classe per a nivells educatius d’Infantil, Primària i Secundària, per a l’aprenentatge sobre la influència que va tenir la primera volta al món de Magallanes i Elcano en els seus respectius països: els avanços en navegació, meteorologia, intendència, enginyeria o medicina, entre altres àrees.

Estos continguts han estat també presentats pels universitaris de València i Castelló en format de lapbooks, en els quals sobre un suport de cartolina s’inclouen desplegables, solapes i sobres amb informació, gràfics, dibuixos i fotos per a l’aprenentatge sobre la gesta naval, orientats a diferents nivells educatius.

La universitat privada explica que, gràcies a la participació de la Delegació de Defensa valenciana, en estos tres anys del projecte els agregats de defensa i els consellers d’Educació de les ambaixades espanyoles, han col·laborat en el lliurament i recollida dels Quaderns de Bitàcola en cada centre escolar participant dels altres països, fins al seu retorn de nou a Espanya.

Així, per exemple, el quadern número cinc va arrencar la seva travessia en 2019 en el Col·legi CEU San Pablo de València i va viatjar fins al Col·legi Miguel de Cervantes de Punta Arenas, a Xile, on va ser recollit pel Vaixell Escola Juan Sebastián Elcano per al seu lliurament al Chinese International School de Manila i el seu posterior enviament al Col·legi La Salle de Sanlúcar de Barrameda, que el va retornar a les autoritats espanyoles en una cerimònia celebrada al Castell de Santiago.

Un altre, el quadern número tres va viatjar des del Col·legi CEU San Pablo de Múrcia, fins al Pedro Poveda de Buenos Aires (l’Argentina). A Guam es va trobar els col·legis tancats a causa de la covid-19, però el professor David Atienza, de la University of Guam, va lliurar el quadern a un grup d’escolars que van continuar el relat. Des d’allí va viatjar al Col·legi CEU San Pablo de Sevilla, que va completar el final del treball i el va entregar també al setembre en la recepció oficial celebrada a la Torre del Oro de Sevilla.

Novel·la per a escolars

Als materials didàctics emprats per al desenvolupament del projecte, es va sumar la novel·la de Natacha Sanz Caballero titulada Yo fui el primero. L’autora valenciana establerta als Estats Units narra en ella la gesta naval de la primera volta al món des del punt de vista de dos dels seus més joves tripulants, Diego i Enrique, en un relat juvenil que ha resultat molt atractiu per als escolars, expliquen des del CEU UCH. Esta novel·la històrica és resultat d’una exhaustiva recerca de l’autora sobre els personatges anònims de la primera circumnavegació i la seua poc coneguda història.

Gràcies a la col·laboració de l’Exèrcit, el llibre ha estat traduït a l’anglès, en una edició finançada pel Ministeri de Cultura i Esport espanyol i la versió anglesa I Was the First ha començat a distribuir-se internacionalment, especialment als Estats Units, on s’ha iniciat un altre projecte educatiu per a difondre la gesta de Magallanes i Elcano entre escolars estatunidencs.

A més, l’autora, Natacha Sanz, ha rebut este abril, a Washington DC la Creu al Mèrit Naval amb Distintiu Blanc, atorgada pel Ministeri de Defensa, per la seva labor divulgativa a través d’aquesta novel·la. Tanmateix, el projecte «Quaderns de bitàcola» de la CEU UCH i la Delegació de Defensa de la Comunitat Valenciana amb motiu de la commemoració del cinqué centenari d’esta primera circumnavegació va rebre el passat gener el Premi Ángel Herrera a la Innovació Docent en Col·legis, atorgat per la Fundació Universitària Sant Pau CEU.

