D’uns anys ençà, els clubs de lectura s’han estés pertot i han vingut per a quedar-se. En el cas de les biblioteques, almenys els primers, naixen del compromís del personal bibliotecari amb la finalitat d’oferir activitats destinades als usuaris adults. Ara bé, pel que fa a l’èxit de què gaudeixen, l’element que cal destacar és la socialització de l’acte lector, és a dir, que converteixen la lectura en una experiència. Amb tot, la programació de títols en valencià és minoritària. Els motius poden ser diversos i, segurament, estan relacionats amb el perfil habitual dels usuaris, però, la qüestió no és destacar-ne les causes, sinó aplicar accions a per canviar-ne la tendència.

La primera lectura Hem de ser molt acurats amb la tria de les primeres lectures. Cal fugir de propostes massa fàcils, però, alhora, el títol escollit ha de ser accessible, perquè un repte massa complicat pot acabar produint rebuig. La recomanació és, doncs, proposar autors i autores propers al territori perquè el lèxic i la fraseologia resultaran més pròxims als lectors i lectores. Per a molts, la lectura en valencià és un repte que els obliga a eixir de la zona de confort, però, una vegada vençudes les possibles reticències inicials, l’objectiu ha de ser convertir-la en llengua habitual de lectura. Explorem, doncs, les possibilitats de les diverses varietats dialectals –començant sempre per aquelles més pròximes–. A més, si el títol proposat està traduït al català, és important que el lector o lectora ho sàpiga i que puga fer la tria en aquesta llengua. Lots de lectura Un dels principals problemes a l’hora de dinamitzar un club de lectura des d’una biblioteca és la dificultat d’accedir a la quantitat necessària d’exemplars per als participants. Trobem a faltar eines que sí que tenen altres comunitats, com ara lots de lectura per a clubs, tant en format paper com en digital. Si aconseguir els llibres ja resulta un treball ardu, intentar obtenir-los en català pot resultar impossible. Hi haurà qui defense que l’usuari ha de comprar el llibre, que socialitzar-lo destrueix la indústria editorial, però haurem de convindre que el pas previ per a construir un lector o lectora és crear-li la necessitat de llegir. Visita dels autors i autores És un recurs que amplifica l’experiència lectora, però, a més, en el cas de la lectura en valencià, és un argument de pes a l’hora que el lector o lectora accepte la proposta. La recomanació, però, és no abusar-ne perquè hem de comptar amb l’autocensura que provoca la presència de l’autor/a. En conclusió, per a garantir l’èxit de l’activitat, és important triar bons comunicadors i comunicadores que connecten amb el lector o lectora i que ajuden a la conversa distesa i amable. Des d’altres departaments Si bé és cert que, majoritàriament, els clubs de lectura municipals depenen de les biblioteques, també ho és que en el cas de la lectura en valencià la proposta pot nàixer d’altres departaments, com l’Oficina de Promoció del Valencià. En aquest sentit, hi ha clubs que lligen exclusivament en valencià. La idea també es pot oferir des de les biblioteques o establir una programació pactada amb els lectors i lectores que combine les dos llengües. Activitats paral·leles No deixeu de realitzar activitats que visibilitzen l’acte lector en valencià, com ara visites d’autors i autores, trobades de clubs de lectura, visites a fires del llibre, recitals de poesia, rutes literàries… És a dir, accions que ens ajuden a normalitzar una cosa que, paradoxalment, hauria de ser habitual: llegir en la nostra llengua.