CidExplora: grans treballs d’investigació fets des de l’institut

L’IES Cid Campeador de València ha realitzat l’acte públic de pesentació dels treballs d’investigació del programa CidExplora, en un esdeveniment en què van participar altres centres educatius, l’Associació de veïns 3f, i convidats com José Capilla, rector de la Universitat Politècnica de València i antic alumne de l’institut públic, entre altres.

El programa CidExplora està destinat especialment a l’alumnat de Batxillerat amb bon rendiment acadèmic, com una oportunitat perquè exploren temes que els interessen i els suposen un repte intel·lectual, més enllà dels treballs obligatoris per a les assignatures.

Com recorden des del centre, esta és la segona edició i és una manera de respondre a l’alt potencial que presenten alguns joves, que no veuen les seues necessitats satisfetes per l’ensenyament tradicional. Estos treballs d’investigació —dels quals trien el tema els estudiants– permeten a l’alumnat interessat treballar al seu propi ritme i aprofundir en temes que els apassionen.

Enguany, en la jornada realitzada el passat 4 d’abril, van participar els estudiants Jordi Álvarez, Pau Soria, Dafne Carrascosa, Sara García, Marina Grau, Lucas Aparisi i Maria Fuertes, que van parlar de temes tan diversos com la deshumanització científica plasmada en obres literàries (Un món feliç o Frankenstein); la relació entre les matemàtiques i els escacs; la genètica humana a través dels trets, com el dit del peu de Morton o la hiperextensibilitat del polze; l’alimentació i la crisi climàtica; i la dominació masculina en l’art i la representació del cos femení. Així, els treballs no han estat només emmarcats en l’àmbit científic, sinó també hi ha hagut investigacions humanístiques que «permeten aprofundir en la comprensió de la cultura i la societat», i en «la complexitat de l’experiència humana», explica Carolina Picazo, professora coordinadora del programa, que abans havia impulsat en altres centres i que va ser la llavor de la convocatòria Sapiència de la Conselleria d’Innovació, que ara té obertes les inscripcions.

Amb rigor i ben fonamentats

La qualitat dels treballs que han tutoritzat Fermín Mompó i Marc Peris, va sorprendre els assistents a les presentacions i no té res a envejar a les tesines i TFG universitaris. Entre altres coses, la seua elaboració promou la cultura de l’aprenentatge i el descobriment de l’àmbit acadèmic en les etapes preuniversitàries, quan no és habitual. Picazo apunta que, després de triar tema, l’estudiantat duu a terme una investigació exhaustiva, amb fonts fiables; entrevistes d’experts; i anàlisi i síntesi de la informació; a més de preparar les presentacions amb gràfiques i altres recursos visuals. «Sempre els recordem que un treball d’investigació ha de ser original, rigorós i ben fonamentat», diu.

Els resultats es publiquen en la revista del centre, Esclat, però la docent també creu que és important fer-ne difusió externa, perquè el coneixement arribe a un públic més ampli i servisca d’exemple a altres alumnes.

