El Consell Territorial d’FP de València ha organitzat per a demà, dijous 27, la I Fira comarcal d’FP, dirigida a estudiants de 3r i 4t d’ESO i Batxillerat, a més de persones desocupades o que desitgen ampliar la seua formació. La cita tindrà lloc en el CIPFP Ciutat de l’Aprenent de 9:00 a 18:00 hores i permetrà conéixer tota l’oferta acadèmica de la Formació Professional als diferents centres de la ciutat.

Amb l’objectiu de visibilitzar tota l’oferta formativa, la Fira d’FP reunirà estands i una mostra de les famílies professionals amb oferta formativa a la ciutat, des d’Activitats Físiques i Esportives fins a Transport i Manteniment de Vehicles, passant per Comerç i Màrqueting o Fabricació Mecànica... fins a un total de 22 famílies professionals.

El públic vorà, també, demostracions en viu dels diferents perfils professionals, així com amb la presència d’empreses col·laboradores dels centres educatius. La mostra es desenvoluparà amb la participació activa del professorat i l’alumnat dels centres que impartixen formació professional, ja siguen cicles formatius o certificats de professionalitat.

Així, hi haurà expositors de 26 centres educatius (instituts i CIPFP) i també d’entitats col·laboradores, com Labora o l’Ajuntament de València, ja que també es visibilitzarà la formació per a l’ocupació.

Data d’admissió per a 2023-24

Des de l’organització expliquen que es tracta «d’una oportunitat única perquè els futurs professionals coneguen la variada oferta formativa de la capital del Túria i puguen rebre orientació sobre quin pot ser el seu futur». A més, cal tindre en compte que per aestudiar FP en 2023-24 cal iniciar els tràmits d’ací poc més d’un mes. Segons el calendari de la Conselleria d’Educació, la presentació de sol·licituds d’admissió serà del 20 al 30 de maig, a través de www.telematricula.es, tant en FP Bàsica com en grau mitjà i superior i els cursos d’especialització.

Per al CIPFP Ciutat de l’Aprenent, el centre d’FP més gran de València i que acull la cita, apunten que és «un gran honor i una gran responsabilitat». Asseguren que els centres s’han bolcat amb esta primera edició, i també col·laboren els prospectors. «Estem molt orgullosos i esperem que ajude a orientar a molts joves que estan acabant la Secundària; Podran vore de primera mà i preguntar al professorat».

Estes fires comarcals estan organitzant-se pels 20 consells territorials d’FP des del 3 de març fins al 12 de maig. Les properes seran a Almoradí, Vila-real, Massamagrell i Xàtiva.