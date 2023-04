Port de València.

Dimarts, 20 de març.

L’alba començà a retallar sobre el cel la silueta de les primeres gavines. Devien ser les set i mitja del matí. Aleshores, el vaixell de càrrega polonés Präesident, amb bandera de Barbados, va travessar la bocana del port i va dirigir la proa cap al moll de ponent. Era el tercer dimarts del mes i feia exactament deu dies que havia salpat del port de Gdansk, al nord de Polònia, amb mil tones de fertilitzant en les bodegues.

Com que es tractava d’un vaixell de poc tonatge, el pràctic havia pensat que podria fer l’entrada i la maniobra tot sol però, en vista de la dificultat per a comunicar-se amb la nau, va enviar un remolcador. Conclòs l’abordatge, Lazlo, el capità, va esperar durant quasi una hora l’arribada de la inspecció duanera. Cap a les nou i mitja, l’oficina de l’autoritat portuària li comunicà per ràdio que podia baixar la passarel·la ja que, excepcionalment, no havia de passar cap inspecció. Lazlo respirà a fons i somrigué satisfet.

–Missió complida –es va dir.

Tot seguit, va cridar a la cafeteria del port i va encomanar el desdejuni per a la tripulació. Després de setmana i mitja a bord, somiava canviar la dieta rutinària dels matins per mitja dotzena de croissants acabats de coure, un bon café exprés i mig litre de suc de taronja, sense oblidar-se d’un assortiment variat de fruites fresques. Feta la comanda, es disposà a arreglar els papers per a quan arribara el destinatari de la càrrega.

A la mateixa hora, en el seu pis del carrer Borriana, Màxim, quaranta-huit anys, estatura mitjana i complexió forta, intentava en va que l’aigua tèbia de la dutxa el tornara al món dels vius.

Després d’una setmana esgotadora de celebracions falleres acumulant rondes de Glenmorangie, sentia que no podia portar la càrrega del seu cos.

–Crec que abans això no em passava. Potser estaré fent-me vell –sospità per primera vegada en la seua vida.

Mentre s’assecava, s’aturà uns moments a contemplar-se a l’espill. La seua cara semblava una pintura abstracta: seguia sense poder obrir els ulls i tenia els cabells tan arremolinats com les neurones que li tripulaven el cervell. I això era una mala notícia. Precisament aquell dia, necessitava estar més despert que mai.

Mitja hora després, la campana de l’església veïna avisà que eren les deu, però el seu cap continuava atordit. De fet, encara deambulava per les habitacions preguntant pel mòbil i les claus del Cherokee i, és clar, acabà enfadant tothom. Marga, des de davall del coixí, li cridà que la deixara tranquil·la, però Ivan, el seu fill, fou menys subtil i li llançà una esportiva voladora, talla 48. Finalment, tot ho va trobar al lloc on ho deixava cada dia.

De sobte, s’adonà que estava fent-se tard i decidí anar-se’n d’una vegada. En la seua carrera precipitada, se li escapà el pom de la porta i ressonà un esclafit eixordador que retronà com una carcassa dins del seu cap. Només un segon després, quan encara no havia arribat al primer replanell, el Nokia 8210 va eixir disparat de les seues mans, caigué pel buit de l’escala i anà a aterrar dos pisos més avall. El dia no podia començar amb pitjors presagis.

–Si arribe sencer al port serà més que miracle! –es va dir dins seu.

En arribar a la caseta que controla el pas de vehicles als molls, Màxim optà per aturar-se, tot i que la barra estava alçada. Instintivament, va fer sonar el clàxon, però no va aparéixer ningú. Quasi dos minuts després tot continuava igual. Començà a impacientar-se.

Sabia que el vaixell havia atracat al moll de ponent i temia el risc de no ser-hi present quan arribara la inspecció duanera. Engegà la ràdio i intentà tranquil·litzar-se. Però no ho aconseguí. Ben al contrari, els seus pensaments el portaren al dia en què, inexplicablement, es clavà en aquesta aventura perillosa i es complicà la vida.

Tot va començar l’octubre passat a Varsòvia, durant la reunió que Fertikamp, l’empresa d’adobs per a la qual treballava, convoca cada any. En aquella reunió de distribuïdors, el director general comunicà una mala notícia: l’empresa es veia en la necessitat de reduir els marges comercials. En unes altres paraules: hi hauria una retallada considerable de beneficis.

En canvi, però, els avançà un projecte certament esperançador. Els tècnics estaven ultimant els estudis per a la instal·lació d’una fàbrica de nova planta al nostre país. Només faltava decidir el lloc exacte on s’ubicaria.

En certa manera, la notícia contribuí a alçar els ànims i va fer nàixer en alguns l’esperança que la seua zona fora l’elegida. Si era així, les possibilitats d’obtenir un càrrec molt important estaven assegurades.

La mateixa nit, a l’hotel Europejski on s’allotjaven, Màxim mantingué una llarga conversa amb Iñaki, el distribuïdor per al País Basc amb qui mantenia unes relacions excel·lents des de feia molt de temps.

Iñaki era un home d’uns cinquanta anys, robust, de cabell gris i cara rosada que, pel volum de facturació anual de la seua empresa, era el primer venedor de productes Fertikamp i la seua delegació assumia, d’alguna manera, les funcions de representant de l’empresa al país. Des que començaren a parlar, en un racó de la cafeteria, Iñaki s’adonà que el seu company no mostrava cap interés a competir pel projecte de l’empresa.

Tanmateix, sí que semblava bastant afectat pel retall de beneficis, ja que aquella mesura hipotecava la renovació dels vells magatzems de Sueca que tenia projectada. Aleshores, Iñaki va veure l’ocasió propícia i li proposà un pacte. Un pacte entre cavallers.

D’una banda, ell li facilitava l’accés a unes transaccions comercials que, sense a penes riscos, li permetrien uns ingressos econòmics importants, més que suficients per renovar els vells magatzems. El negoci consistia a comprar a una empresa de Varsòvia unes partides de fertilitzants de la mateixa marca que ells distribuïen, Fertikamp, però, és clar, a un preu infinitament més baix. Ell mateix hi tenia tractes feia uns tres anys.

La insòlita confessió que acabava d’escoltar deixà Màxim d’una peça. Hauria interpretat bé les paraules d’Iñaki?! Si això era cert, el seu amic estava adquirint al mercat negre... el mateix adob del qual era el distribuïdor oficial! Com era això possible? Procurant recuperar-se de l’estupor que sentia, Màxim preguntà:

–És estrany. Com pot una empresa vendre un producte més barat que la mateixa fàbrica?

Iñaki li explicà que, pel que sabia, les màfies de certes repúbliques exsoviètiques estaven revenent a la resta d’Europa productes –ells els anomenaven excedents–, que la Unió Europea els havia subvencionat en concepte d’ajuda per a la seua recuperació econòmica. I entre aquells productes hi havia els fertilitzants.

–I..., vols dir que els governs d’aquells països permeten aquesta mangarrufa? Tant de poder tenen les màfies?

Iñaki assentí amb el cap.