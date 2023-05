El curt del Col·legi Palma guanya un premi a la MICE cubana

L’alumnat de 6é de Primària del Centre Educatiu Palma de Paterna continua d’enhorabona, ja que el curt del seu projecte «Rainbow (arco iris)» suma un reconeixement més. Recentment, ha guanyat el premi internacional de la MICE Cuba de la categoria de Primària. Des del centre mostren la seua alegria per este nou guardó, que se suma al premi La Colla d’Àpunt als Valors, que van rebre en l’edició valenciana de la MICE, al 2022. Ara opten a un dels guardons dels premis AMI 2023 de la Fundació Atresmedia.

El curt «Rainbow», de quasi cinc minuts, està protagonitzat per les estudiants Julia Montaner, Marta Albert, Laura Mora, Claudia Alarcón, Valeria Siurana, i Vega Azorín; i dirigit per Martina Martínez, ara de 6é; amb l’ajuda del docent Alfons Nácher i les famílies. Forma part d’un projecte més ampli en el qual l’alumnat ha treballat la tolerància, la inclusió i la convivència, des d’un punt de vista positiu, per a fer front a l’assetjament escolar. Es tracta d’un treball audiovisual ple de valors que, a més, té com a característic que és mut i les protagonistes no empren el llenguatge verbal per a celebrar l’alegria de la diversitat i l’originalitat, enfront de la foscor de la discriminació i l’homogeneïtzació.

«Rainbow» és el resultat d’aplicar a les aules metodologies actives com l’aprenentatge basat en projectes, l’aprenentatge servei i l’aprenentatge cooperatiu. Entre altres coses, ajuda a l’estudiantat a desenvolupar les seues habilitats socials; previndre la violència a l’escola; i facilitar la participació de tots i totes a classe. A més de la creació del curt des de zero —de l’elaboració del guió fins a la postproducció—, el projecte també ha inclós xarrades de sensibilització, debats i presentacions.