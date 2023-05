Els cursos universitaris han registrat més de 200 participants en 2023

L’edició 2022-23 dels cursos universitaris de l’Oceanogràfic de València ha arribat a la seua fi amb un gran èxit d’acolliment i participació. En total, han sigut 210 els estudiants que han passat per algun dels set cursos que ha oferit l’aquari valencià i la seua fundació durant el present any escolar. Ocells, tortugues, taurons, corals, meduses, mamífers marins i cavallets marins han sigut les temàtiques oferides pel centre marí perquè estudiants i públic general pogueren ampliar els coneixements sobre la biologia dels animals marins i conéixer de prop el treball de conservació i investigació que es duu a terme en nuclis zoològics, com l’Oceanogràfic de València.

Els cursos s’han centrat en el maneig i el manteniment dels animals que habiten en l’Oceanogràfic i han sigut impartits per biòlegs, cuidadors, veterinaris i investigadors, que han aportat tant el coneixement com la pròpia experiència en els diferents àmbits de les temàtiques proposades. L’èxit en la demanda i les valoracions positives de l’alumnat han fet possible la continuació dels cursos, amb ampliació de novetats com la inscripció en línia i semipresencial; dues modalitats que continuaran en la pròxima edició dels cursos de l’Oceanogràfic que arrancarà a l’octubre.