Una festa de cine al Claret Fuensanta

El Col·legi Claret Fuensanta de València ha finalitzat la seua «Escuela de Cine Claret Fuensanta 3.0». Es tracta d’un projecte conjunt que van iniciar al setembre i ha realitzat tot el centre, des dels més menuts d’Infantil fins als majors de Secundària. L’objectiu era conéixer les professions vinculades al món audiovisual, perquè no queden oblidades; i portar a la pantalla xicotets treballs escolars sobre problemes socials que preocupen als adolescents de l’actualitat. A més, durant els dos trimestres han rebut a professionals del sector, com el productor Miguel Ángel Tobías.

Després de les vacances de Pasqua, el centre concertat va organitzar una celebració en forma de «gala de cine», per a donar per finalitzat el treball d’estos mesos. Van participar unes 350 persones, en una jornada de convivència de tota la comunitat educativa en la qual es van organitzar tallers cinematogràfics per als més menuts; tours guiats per una exposició de la línia del temps de totes les activitats; menjar familiar al pati; i una scape room sobre efectes de so.

A més, també van estrenar l’audiovisual Historia Interminable del Padre Claret, resultat del treball realitzat en tots els nivells. Imma Martínez, directora pedagógica del centre, explica que la pel·lícula va conjuminar «l’alegria, l’esperança i la mirada sobre la vida dels més menuts, amb els projectes que van fer a Secundària, sobre problemes socials». Així, al final la pel·lícula és una «oda a la vida, que servix per a no perdre la visió positiva, i la mirada infantil, romàntica i esperançadora que ens fa no afonar-nos enfront dels problemes, i saber que el grup, unit, pot ajudar-se».

Practicar les competències

El tema del cinema es va triar a final del curs passat, votat en assemblea entre totes les propostes que l’alumnat va fer al professorat. En Infantil s’han centrat més en l’animació —amb les pel·lícules de Disney—; mentre que a Primària s’han posat en la pell dels professionals de la fotografia, maquillatge, vestuari, doblatge, so, guió... A Secundària, han creat curts sobre problemes socials com suïcidi i salut mental, xarxes socials, identitat de gènere, masclisme, bullying, addiccions i segones oportunitats, que han presentat als premis Mentes AMI 2023 .

Gràcies a este projecte, Martínez explica que l’alumnat ha treballat totes les competències —ja que han investigat entrevistat, escrit guions, documentat, fet el vestuari...— i també han tingut sessions en les quals els majors ensenyaven als menuts, i viceversa. Entre altres coses, han comprovat el poder de l’audiovisual, tant per a aprendre com per a millorar la societat, visibilitzant temes que sovint són tabú.