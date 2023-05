L’alumnat del Batxillerat Artístic, a l’avantguarda

Una vintena d’estudiants de l’IES Conselleria de València s’han posat en la pell —i podem dir que en les mans— de grans referents artístitics que han passat a la història. En l’exposició «Nuevas visiones de viejos maestros: vanguardias», l’alumnat ha agafat llenços i pinzells i s’ha atrevit a realitzar còpies, interpretacions i versions de famosos pintors com Monet, Van Gogh, Matisse, Lautrec o Degas. També de Picasso i Jackson Pollock.

El treball l’han dut a terme durant este curs els estudiants de 2n de Batxillerat Artístic de l’institut de València, on s’enfronten a este repte curs rere curs, però la diferència és que, en 2022-23, els resultats ja no es queden només al hall de l’IES, sinó que poden vore’s fins al divendres a les sales de la Biblioteca Joanot Martorell del barri de Marxalenes. En concret, a classe han fet, recreat i interpretat obres conegudes dels mestres de l’impressionisme, postimpressionisme i fauvisme, a més del cubisme, el pop-art i l’expressionisme abstracte dels anys 60.

Així, una explosió de formes i colors ha passat de les aules a la biblioteca de Marxalenes. La mostra amb tots estos treballs es va inaugurar el passat dimecres, 26 d’abril—amb una gran assistència, apunta l’IES—, i el públic podrà visitar-la fins este divendres, 5 de maig, al carrer Reus de València, de 8:45 a 14:45 i de 16:15 a 19.45 h. La sala principal mostra les còpies i interpretacions que ha fet l’alumnat dels grans mestres de l’avantguarda pictòrica i també xicotets treballs de l’assignatura d’Expressions gràfico plàstiques que són tot el contrari, obres extraordinàriament delicades, fetes amb llapis de grafit, bolígraf, aquarel·la, tinta xinesa... segons expliquen des de l’institut.

La biblioteca compta amb tres sales més en el pis inferior on, una d’elles, acull un xicotet homenatge a Picasso —més enllà dels treballs més coneguts, incloent imitacions de pintures dels seus períodes blau i rosa—, aprofitant l’efemèride del 50 aniversari de la mort del pintor, este 2023; i un altre dels espais, treballs a l’estil de jackson Pollock.

A més de conéixer en profunditat estos autors, les seues més famosos, i imitar les tècniques i pintures a classe, a la inauguració de l’exposició l’alumnat va exercir de guia per als visitants, fent un repàs i explicant el contingut dels seus treballs, amb detalls que han aprés durant el procés. «Han aprés molt de contingut, és el més important del projecte», explica Begoña Florido, professora al Batxillerat Artístic i coordinadora de «Nuevas visiones de viejos maestros: vanguardias».

Cal destacar que tot el projecte s’ha dut a terme des de les assignatures de Fonaments de l’Art, Tècniques d’Expressió gràfico plàstica i Dibuix Artístic, i amb la coordinació dels departaments d’Arts i de Llengua Castellana i Literatura de l’IES. També han col·laborat altres departaments, la direcció i les famílies.

Per als estudiants més majors de l’institut, organitzar l’exposició ha suposat tot un repte. A més de preparar el material, també han organitzat l’espai. És, segons apunten fonts del centre a Levante-EMV, una manera de valorar «el treball col·laboratiu i l’empreniment». «Concebixen les seues obres com una més en un espai que ha d’ordenar-se amb coherència i equitat», apunten. Tota la tasca, fins a obrir l’exposició suposa per a la classe «un esforç addicional» a les seues obligacions acadèmiques, que l’alumnat assumix i es repartix, el que els fa «valorar i respectar més el treballa alié». A més, en este sentit, la iniciativa de l’alumnat també s’inclou en el projecte «Empren» que desenvolupa l’institut públic. En concret, «han fet els cartells, els tríptics, el fullet… han estat presents en tot el procés, també en el muntatge», detalla la docent, que també destaca la motivació extra dels joves.

Entre departaments

A més de Begoña Florido, també han participat els professors Rosa Asensio, Consuelo Pastor i Javier Quintanilla, d’Arts; Aurora Espín, de Llengua Castellana; i Ana Julia Ruiz, de la direcció, que han comptat amb l’ajuda d’Emilio García Giner, de la biblioteca Joanot Martorell.

En l’exposició han participat els estudiants Alejandra Avilés, Samuel Avilés, Maria Isabel Bairaba, Silvia Díaz, Adam Matthews Florentino, Meritxell Guzman, Rusell Gabriel Hilera, Carla Huerta, Noah Jorge, Amanda Lance, Neus López, Laura María López, Daniela Agustina Montero, Elvira Pino, Aitana María Poveda, Montserrat Quespaz, Alicia Santaemilia, Estefanía Vilata i Christopher Yáñez.

La professora assegura que la tasca ha sigut ingent i que l’alumnat ha mostrat un gran entusiasme des que se’ls va plantejar el repte. En l’exposició han «posat en pràctica coneixements adquirits en moltes de les assignatures que estudien». «Els proposàrem que una part de la seua formació siga copiar als seus mestres i precedents amb el ‘pastel’, una tècnica que no havien emprat abans, amb un resultat avellutat i colors molt vius, i després han sigut els alumnes qui, de forma autònoma, van decidir continuar fent altres treballs amb esta tècnica, per iniciativa pròpia», apunta

«Ha sigut un esforç impressionant per als professors i per als alumnes, que han treballat molt fora d’horari escolar, matí i vesprada, i en no res tenen la selectivitat», valora Florido. Es tracta, així, d’una manera molt agraïda de mostrar, també, tot el que és possible fer des dels batxillerats artístics. Com explica, la professora tothom ha quedat molt satisfet del resultat final, que ha sorprés el públic per la qualitat i que és exemple per a l’alumnat de 1r.