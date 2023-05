La vida d’un cuc de seda passa per quatre fases: ou, cuc, crisàlide i papallona. Esta transformació de cuc a papallona s’anomena metamorfosi. Ací teniu la història d’una xiqueta punyetera, embolicadora i burleta que va aconseguir capgirar el seu destí. Un destí de cuc solitari que tot el món rebutjava i que va canviar per a convertir-se en una estimada papallona. Esta és la història de la metamorfosi de Cornèlia Bel. No és estrany pensar que Cornèlia veia el món de manera diferent a la resta. Exposem el fet que va llançar tot per l’aire: què hauríeu fet vosaltres si vos haguéreu trobat oberta la porta d’una casa que no és la vostra? Encara que alguns buscaríeu l’amo, la majoria passaríeu de llarg. Però Cornèlia no faria res d’això. Ella aguaitaria el cap dins de la casa i entraria per fer una ullada, especialment a la cuina. Potser la casa fora fastuosa i elegant, i pensaria com de bé menjaria la persona que hi vivia allí. Una vegada en la cuina, obriria el frigorífic i buscaria qualsevol cosa per menjar, per exemple, algun tros de pastís. Però, oh, quin desengany! Cebes, iogurts de soja, un plat amb pinya i bròquil! No hi ha un aliment que més angoixa li produïsca a Cornèlia. Li faria ois i tancaria la porta. Faria una ullada i... sorpresa! Damunt del taulell potser hi haguera un pernil. El pernil, l’encisa. Potser buscaria un ganivet per tallar-lo i, en la recerca, obriria tots els calaixos i trauria tot tipus d’atifells: forquetes, tisores, ganivets, cullerots... I, ganivet en mà, tallaria trossos ben grans, que els entrepans estan més bons si tenen bona molla, pensaria recordant una frase de la iaia Albana. Sí, probablement, açò seria el que faria Cornèlia. I d’esta manera ho va fer un dia quan tornava d’escola.

Passava per davant de la casa del senyor Màrius Maria Innocenci Baltasar Sòstenes Moscardó i Serdanyola, un home estrany i estrafolari, únic hereu d’una de les famílies més influents del poble. La mansió era del segle XVI deien que estava plena dels objectes més estrambòtics que vos pugueu imaginar. Poca gent, o potser ningú, havia entrat als dominis del senyor Moscardó. Les males llengües asseguraven que l’esperit de Màrius Maria Francesc Teodosi Lutard Moscardó i Boïl vagava per les habitacions buscant un anell que va perdre en la Guerra dels Trenta Anys, a saber! Però per a Cornèlia, totes aquelles creences no deixaven de ser xafarderies. Entrar en una casa a la qual no havia entrat ningú era més que un repte, era una curiositat! Quan va veure la porta oberta, va botar el muret i, amb sigil, va creuar el pati fins a arribar a la porxada. Va comprovar que no s’hi trobaven ni l’amo, ni la mestressa, i tot el que ve darrere ja ho sabeu. El senyor Moscardó la va trobar davant d’un pernil destrossat, un plat d’anxoves, un fuet mossegat, i pells de tomata i atifells per tot arreu. Ah, i un entrepà de dos pams de llarg!

–Açò... açò... És que he vist com entrava un gat i temia que fera alguna destrossa en la casa... I gràcies que he entrat, perquè mire quanta maldat ha fet –va dir Cornèlia assenyalant al seu voltant–. Bé, he pensat que em mereixia una recompensa després de tot.

La xiqueta sempre tractava de justificar els seus actes amb qualsevol excusa inventada. L’home prengué el pernil per la peülla i a ella per l’orella, i se’ls emportà cap a casa de Cornèlia. I estirava ben fort perquè no escapara, de sobra coneixia la fama que s’havia guanyat de lladre, mentidera i embolicadora. En un poble tan menut com aquell, tot el món es coneixia i sabia que la menuda no tenia idea bona.

La mare els va obrir en sentir els crits de la filla.

–Què ha fet esta vegada?

No va ser necessària cap explicació, el pernil parlava per si mateix. Dimoni de xiqueta, ara haurem de pagar el pernil... I damunt és de pota negra!, va pensar la mare, desesperada.

–Bona vesprada. Sembla que no tenen ben ensenyada esta xiqueta. Hauria de saber que no es pot entrar en una propietat privada i, encara menys, tallar un pernil amb un ganivet de serra com si fora una viena de pa –la mare va intentar parlar, però l’home va matisar–. Un pernil ibèric.

–Ho sent de veres, senyor Moscardó. Només és una xiqueta i ella encara no sap el valor de les coses. No pense que tracte de justificar-la, sé com és la meua filla i no està bé el que ha fet. Li promet que quan vinga son pare decidirem el castic. Perquè tindrà un castic exemplar, això li ho puc garantir –el comentari anava dirigit a Cornèlia, que encara estava penjada d’una orella–. Tu, ja pots pujar a la teua habitació i que no se t’ocórrega eixir.

Cornèlia va obeir abaixant el cap com un borreguet del betlem que va cap al portal. Però no seria Cornèlia si haguera fet cas. Va romandre amagada en les escales per tal d’escoltar la conversa.

–No s’ho prenga a mal. Al remat, només és un pernil.

En aquell moment va arribar el pare. Hi hagué una salutació i tots dos el van posar al corrent de l’incident.

–No es preocupe, li’l pagarem. Bo, li’l pagarà Cornèlia. Traurà els diners de la seua vidriola d’estalvis, així aprendrà que les coses tenen un valor.

–Sembla que no ho han entés. Este no és un pernil qualsevol que es puga comprar en un supermercat. És un pernil ibèric de gla amb una curació de més de quatre anys. Estem parlant d’una peça de cinc mil euros.

Els pares es van quedar bocabadats. Quin gust devia tindre un pernil amb tant de pedigrí? Cornèlia sí que l’havia tastat i podia dir sense equivocar-se que estava bo, però que no era per a tant. Hi ha gent que no sap gastar els diners, va pensar Cornèlia. Millor gastar-se’ls en una taula de surf o en un futbolí dels que no has de posar moneda perquè isquen les boles.

El pare va tractar de dir alguna cosa, però només va poder balbucejar algun soroll incomprensible.

–No es preocupe, que trobarem la manera de pagar-li’l –va dir la mare.

L’home es va quedar satisfet i se’n va anar amb les restes de pernil que no arribaven a valdre deu euros. Quan van tancar la porta, els pares es miraren amb preocupació. Cornèlia no va saber com interpretar aquella mirada.

–On està Cornèlia?

–A la seua habitació. Hauríem de fer alguna cosa amb ella. Està clar que les sessions amb Joan, el psicòleg, no són de gran ajuda. Potser hauríem de tindre en compte altres alternatives, ja saps, ho hem parlat moltes vegades.

–Un internat? Ja saps que no m’agraden. Portar-la a un internat és com aparcar la nostra filla a un costat perquè no ens moleste.

–És l’única solució. En un mes acaba el segon trimestre, podríem matricular-la per a l’últim. Entre les festes de falles i la Pasqua no li resultarà massa pesat. Al juny tornarà amb nosaltres. Potser així comença a apreciar el que té i, si aprén la lliçó, no caldrà que torne el curs que ve –va proposar la mare.

–Tant de bo tingues raó –el pare estava cedint!

–En un internat, la xiqueta aprendria a ser disciplinada.