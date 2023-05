Atrevir-nos a compartir lectures: les experiències dels grups de lectura entre adults

Els «clubs de lectura» o «grups de lectura» són espais on fem d’una acció generalment individual –llegir–, una acció col·lectiva –conversar–. I és, segurament, un dels espais més democràtics i horitzontals que podem trobar per a accedir als llibres.

Des de gener del 2022 coordine un grup de lectura que demostra l’interés de tornar a fer de llegir un acte que ens reuneix. Aquest grup de lectura mensual, on tan sols llegim un tipus concret de narrativa –llibres escrits per dones i en la nostra llengua–, ens ajuda a descobrir autores que normalment desconeixem, a ampliar les nostres lectures en valencià i, sobretot, a atrevir-nos.

Atrevir-nos a parlar en públic i sobre llibres! Reflexionar de manera conjunta, atrevir-nos a qüestionar allò que en pensàvem i deixar que les opinions dels altres ens ajuden a modificar la nostra. Aquest ha sigut l’èxit de convocatòria sessió darrere sessió del grup.

D’allò individual a allò col·lectiu

Llegir és una acció cultural que solem considerar com una activitat molt individual i solitària. Solem llegir en silenci, busquem recolliment, ho fem per a nosaltres mateixos…. A diferència d’altres actes culturals –anar al teatre, al cinema o a un concert– ho acostumem a fer des de la intimitat. Aquesta intimitat és també una experiència necessària, ja que ens dona temps per a aturar-nos i estar amb nosaltres mateixos.

Ens fa dedicar uns moments a la introspecció, però també ens tanca la possibilitat de posar en comú allò que estem llegint. Ací, els grups de lectura fan una tasca necessària.

Ara bé, no tot el món ha de voler compartir allò que està llegint. També crec sincerament que hi ha moments vitals on just la introspecció és més necessària que posar en col·lectiu un aprenentatge, així que no sempre ens trobarem còmodes acudint a un grup de lectura o no sempre ens semblarà necessari. Però quan tinguem la necessitat de compartir opinions, de parlar de llibres –com sí que fem amb les sèries que veiem o l’última pel·lícula que hem vist–, acudir a aquests espais ens ajudarà a aconseguir-ho.

La creació d’espais segurs

L’experiència al voltant de compartir una lectura ens serveix per a cohesionar grups de persones que poden ser ben diferents –per edat, procedència o gènere– i ens permet dessacralitzar la lectura. El llibre compartit agafa un altre ritme, es llig diferent. No tan sols es llig per a un mateix sinó que es llig pensant en allò que es voldrà destacar en la sessió compartida, pensant en quins fragments ens agraden, quins no, allò que no hem entés… Només si el grup de lectura ha aconseguit crear un clima que ho facilite, serem sincers.

Un bon ambient en un grup de lectura és essencial. I això ho hem de fer les persones que el mediem o el coordinem, hem de procurar que tothom estiga a gust. Aconseguir-ho no és fàcil, sobretot si es tracten de grups heterogenis.

Un punt essencial és aconseguir que tothom hi participe. Cal fer, per tant, que la gent parle, que trenque la barrera d’expressar-se en públic i que, quan ho facen, no se’ls qüestione.

Perquè açò funcione necessitem que, per una banda, la lectura proposada anteriorment responga a les necessitats i condicions del grup, i que, per altra banda, quan ens asseiem –presencialment o virtualment–, tots i totes puguen aportar alguna cosa. Aquesta és la tasca més complicada, però si l’aconseguim és la més bonica de totes.

Els grups de lectura ens serveixen per a posar en comú un fet que hem anat adquirint com a individual. Resulta tot un repte que només podem assumir si som conscients de les necessitats de la gent a qui oferim les trobades lectores.

És a dir, si som capaços i capaces de crear els espais de llibertat i comprensió col·lectiva que tant necessitem.