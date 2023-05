L’amagatall del cinturó de sang

Diumenge, 6 de desembre de 1439

Quan Pasqual i Miquela, els llauradors que s’encarregaven de l’hort del convent trinitari, començaren a sopar, el fort renou que provenia del menjador dels monjos els va arrancar un riure sorneguer. Ni l’un ni l’altra eren especialment creients. Compartien, això sí, el temor d’anar a l’infern i de cremar-se per tota l’eternitat, encara que, si aquest era el seu final, de segur que hi estarien acompanyats per molts dels cenobites del convent.

–Ells, que haurien de ser un model de comportament, mira com xalen –digué Miquela.

–I ho fan el primer diumenge de desembre, quasi a tocar de Nadal... –afegí Pasqual, convertint el somriure en un rictus que denotava les poques ganes que tenia d’acomplir la missió que aquella nit li havien encomanat.

En acabar de sopar, la dona es posà a desparar taula i Pasqual isqué a l’hort amb un tros de regalèssia a la boca per calmar els nervis, tot i que entrà de seguida a la casa fregant-se els braços per a llevar-se la gelor de la nit.

–No han eixit encara –digué a Miquela–. Se senten els crits al refectori; així que deuen estar menjant.

Miquela el mirà amb un neguit mal dissimulat i va callar el que en realitat pensava: que no havien de fer allò que els havien ordenat.

–Si foren com toca, soparien callats i després anirien al res –exclamà, amb ràbia continguda.

–Qui paga mana –respongué Pasqual, sentenciós.

–I qui mana mai té culpa –reblà Miquela.

I així era. La regla trinitària establia que les dues menjades del dia s’havien de fer en silenci, concentrats i escoltant el passatge que el monjo lector llegia des de la trona del refectori. No obstant, feia temps que les normes s’havien deixat de complir perquè els que manaven ho permetien i ho propiciaven. El germà Benigne no estava entre els que exercien el poder; per això, les converses i els crits proferits per la majoria dels seus companys de religió eren un soroll molest que no el deixava escoltar les sàvies paraules d’Advent, aquell temps que just començava en preparació de l’arribada del Senyor.

«No amuntegueu tresors ací a la terra, on les arnes i els corcs els fan malbé i els lladres entren i els roben», deia el fill de Déu en boca del germà lector.

Era ben obvi que per al prior i el seu seguici les paraules de Jesús queien en sac foradat perquè l’únic senyor a qui servien era sant Diner. «Allà on estiga el teu tresor, estarà també el teu cor», afegia Jesús. Benigne sabia quin era el tresor que el seu cor cobejava: l’esperança en un món millor on l’amor, la pau i la tolerància foren les estrelles lluminoses que el guiaren. Aquest desig fou el que l’havia portat a ingressar al convent, encara que ben prompte es va adonar que molts dels seus congèneres no el compartien. El crit que va pegar el prior per a posar fi a l’àpat tragué Benigne del seu capficament. El superior del convent s’alçà per a dirigir-se al cor de l’església, i el seu pas era tan vacil·lant pels efectes del vi que hagué d’aguantar-se en el frare del costat per a no caure. Benigne pensà aleshores que era el moment d’escapolir-se cap a l’hort del convent si volia salvar la vida i, sobretot, per a posar en lloc segur el preuat tresor que amagava sota l’hàbit.

La gelor de l’hivern el va fuetejar quan isqué dels murs del convent. Va mirar cap a la porta per si algú l’havia seguit i, després d’assegurar-se que estava sol a l’hort, s’acostà a la séquia i es ficà els dits a la gola, en un intent desesperat de vomitar el vi que quasi amb total certesa li havien enverinat. Esgotat per l’esforç de perbocar i confiat que la seua determinació li permetria acomplir l’objectiu que s’havia proposat, s’acostà a la figuera que s’ensenyoria de l’hort i, ajudant-se d’una navalla, va fer en terra un clot tan fondo com va poder. Llavors es tragué el cinturó de sang que portava ajustat al cos, per davall de l’hàbit, i se’l quedà mirant amb reverència.

És per un bé major, havia pensat de matí després de robar el cinturó sagrat i no trobar millor amagatall que la seua carn impura. Fet un manoll de nervis, Benigne va passar el dia com va poder fins que, ja de nit, es disposava a enterrar a l’hort del convent aquella peça sagrada, propietat de la mare de Déu, en un intent desesperat d’evitar que caiguera en mans de gent cobdiciosa.

Benigne doblegà el cinturó amb delicadesa, el guardà ben enrotllat dins d’una peça de pell que havia amagat també sota la túnica i el col·locà al forat. Després, va tapar-ho tot bé, aplanà la terra amb els peus i hi va tirar per damunt un grapat de pàmpols secs perquè no es notara el rebregament. A punt va estar de caure per la cremor d’estómac i la fluixedat que sentia. Es refeu com va poder, ja que no es podia permetre defallir abans d’acabar del tot la faena que l’havia portat a l’hort.

Tornà llavors a agafar la navalla i començà a gravar una B en horitzontal, com si foren dues muntanyetes, o dues mamelletes, que era com li agradava dir a ell per a fer broma i aconseguir que la germana bessona es posara ben roja. Aquella lletra era la inicial de Benigne i de Brígida, el senyal que utilitzaven quan amagaven tresors infantils al jardí de casa. El monjo sabia que només un miracle podia fer que la bessona arribara a veure la marca i entenguera el missatge. Més difícil seria encara que Brígida trobara la nota amagada al sarronet; però ell creia en els prodigis i pagava la pena intentar-ho.

El monjo va fer un pas arrere, es trobà satisfet amb la lletra i aprecià l’eficàcia de la navalla, que havia sigut regal de la bessona. Quan Brígida es va casar i Benigne decidí entrar en religió, havien promés seguir cuidant-se com sempre ho havien fet, encara que fora més difícil. «Així et podràs tallar les llesques de pa i els trossos de cansalada sense patir», li havia dit Brígida quan li portà el present. Amb tot i això, ell sabia que el regal era la conseqüència d’haver-li confessat que el convent no era el cenobi de pau esperat i desitjat, sinó un indret amb gent perillosa. Benigne es va mirar la delicada mà amb el coltell i es compadí d’ell mateix, sabedor que no podria matar ni una mosca, ja que estimava tant la vida que sota cap circumstància podria arrabassar la de ningú, ni tan sols per a defensar la pròpia. Llavors s’acostà a la séquia de nou i va tirar l’arma a l’aigua perquè el corrent se l’emportara.

Un rampell intens al ventre el va fer caure de genollons vora el canal, on hi havia encara les restes barrejades de les dues escudelles que havia sopat: una primera de bonítol i una segona de faves tendres. Benigne havia endolcit el sopar amb unes prunes seques i ara li feia pena veure les deixalles allà, en la molsa de la séquia. No podia negar que havia gaudit d’allò més amb aquell àpat, encara que ja tot restava inert, inútil sobre la terra, o potser no, perquè altres animals s’ho menjarien i es completaria així el cicle de la vida.