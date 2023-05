L’Escola d’Estiu de l’Oceanogràfic s’embarcarà en una emocionant «Missió tortuga»

S’apropa l’estiu, i amb ell les vacances escolars. Un moment perfecte per a participar en l’escola d’estiu de l’Oceanogràfic, que enguany té com a títol «Missió tortuga», on els xiquets podran gaudir d’una àmplia varietat d’activitats tematitzades en el món de les tortugues marines, terrestres i d’aigua dolça.

Els xiquets i xiquetes de 5 a 12 anys que s’apunten a l’escola d’estiu gaudiran de les noves, espectaculars i refrescants activitats, de dilluns a divendres de 9:00 a 17:00 hores, i el dijous romandran tot el dia en e l’Oceanogràfic i dormiran al costat dels taurons. Durant una setmana —a partir del 26 de juny i amb quatre torns— aprendran molts aspectes relacionats amb el món marí.

Com cada any, l’escola de l’Oceanogràfic es convertirà en una aventura inoblidable en la qual els xiquets i xiquetes formaran part dels «grups tortuga» —com la tortuga careta, carei o gegant de les Galápagos— i on no faltaran activitats com la visita a les zones tècniques, a l’Àrea de Recuperació i Conservació d’Animals de la Mar (ARCA), un espai que funciona com un hospital i on es recuperen les tortugues ferides trobades en la Comunitat Valenciana abans de retornar-les novament a la mar.

El programa contempla la visita a les diferents zones on habiten les tortugues, a més de la seua zona tècnica, per a conéixer de prop curiositats d’aquests animals, molts d’ells estan amenaçats o en perill de desaparéixer per les activitats humanes, segons la Llista Roja d’Espècies Amenaçades (IUCN).

Els aventurers de la «Missió tortuga» aprendran tots els aspectes relacionats amb la vida d’estos quelonis, com les seues característiques biològiques, les seues amenaces o la seua cura. També es visitaran altres zones tècniques, com les d’Àrtic, on estan les les belugues. Allí els cuidadors explicaran les cures dels animals, la seua alimentació i com és el seu dia a dia en l’Oceanogràfic. També gaudiran del cinema 4D, el més gran d’Espanya, on es projectarà la pel·lícula L’Odissea de la tortuga, amb efectes de vent, canvis de llum, aromes, neu, i vibració en els seients.

A més, els particiants realitzaran una sèrie de tallers i manualitats relacionades amb les tortugues. i amb un missatge de conservació i conscienciació, perquè els infants aprenguen jugant, coneguen el problema i les solucions.

Una nit al costat dels taurons

La nit del dijous està reservada per a una autèntica aventura marina, una gran gimcana sobre tortugues, on els participants es convertiran en autèntics investigadors del medi marí. En algunes instal·lacions de l’Oceanogràfic, integrat en la Ciutat de les Arts i les Ciències, hauran de superar una sèrie de proves i endevinalles relacionades amb el món d’estos animals. L’aventura nocturna conclourà amb l’experiència «Dormir amb taurons», en la qual els alumnes passaran una nit en el túnel d’Oceans sota l’atenta mirada d’estos increïbles animals, a més de les ratlles i desenes de peixos.

El matí del divendres serà el matí de les tortugues i de contacte amb la mar. Hi haurà una sessió competitiva d’activitats per a concloure amb la solta d’una de les tortugues que hauran conegut durant l’experiència al llarg de la setmana.

Activitats per a adolescents

Després de l’èxit de l’any passat, este estiu l’Oceanogràfic torna a incorporar a la seua programació educativa de l’«Escola d’Adolescents». És una oportunitat perquè els majors de 13 a 16 anys apassionats de la mar i els animals també puguen gaudir d’una setmana amb activitats adaptades al seu nivell educatiu. Del 18 al 22 de juliol, els adolescents aprendran la labor d’investigació i conservació que es duu a terme en l’Oceanogràfic i la fundació, com són els estudis de conservació amb la família de dofins o el treball de recuperació de tortugues marines.

Les reserves de l’escola d’estiu —que començarà el 26 de juny i tindrà quatre torns amb una setmana cadascun— estaran disponibles en les pròximes setmanes en la web oficial del Oceanogràfic de València.