L’amor de les tres taronges, Don Joan de la Panarra, Nabet, El darrer consell, Comencilda, Sevundian i Acabilda, El pollastre de festes, Les ànimes... L’alumnat de la Secció de l’IES Conselleria de València ha completat amb èxit un projecte molt especial. A classe, han estudiat la vida i l’obra de l’escriptor Enric Valor; que van començar a descobrir gràcies a les seues conegudes rondalles en les tertúlies literàries i que també han treballat —amb un munt d’activitats—, en una desena d’assignatures. Per a acabar d’arrodonir esta experiència, els 16 estudiants del centre (dels grups de 1r i 2n i 3r i 4t d’ESO) van fer una completa presentació i una entrevista a la família de l’autor de Castalla. En concret, al seu fill, Enric Valor, i a la seua neta, M. Lluïsa Gea Valor, que els van contar moltes anècdotes.

L’acte «El Valor de llegir a un centre de menors» va ser el 27 d’abril, entorn la commemoració del Dia del Llibre. Cal apuntar que a la Secció de l’IES Conselleria estudien adolescents en risc d’exclusió social, procedents del centre de menors de Campanar, gestionat per la Fundació Diagrama, que també va col·laborar en l’acció. Per això, este projecte multidisciplinari i d’innovació educativa —que ha sigut tot un repte per als xavals— val per dos.

Així, després d’haver estudiat la vida i obra d’Enric Valor, els estudiants explicaren als convidats tot el que havien aprés: en Valencià van estudiar les rondalles; en Castellà, l’estructura de l’entrevista; en Anglés, les traduccions; en Plàstica, la creació de fotos per a cada rondalla; en Matemàtiques, la mesura d’eixes imatges; i en Tecnologia, la construcció d’un joc d’objectes que apareixen a les històries.

Però no només això: en Geografia i Història van analitzar el pas de la societat agrícola a la industrial; en Educació Física van recrear els jocs de les rondalles; en Biologia i Geologia es van centrar en l’horta valenciana i l’hort escolar; i a Música, l’adaptació d’un dels textos de Valor a la percussió corporal, a més d’analitzar totes les referències musicals que va escriure i com «la música estava present en la imaginació de l’autor», segons expliquen. També a l’àmbit científic van treballar sobre els animals i el respecte a la natura que es desprén dels llibres de l’escriptor; i a Valors Ètics van reflexionar sobre alguns dels temes. Resultat del treball de totes les àrees —que van explicar als familiars—han eixit fitxes digitals amb dibuixos dels títols que més agradaren als estudiants; jocs d’unir paraules amb la seua traducció; un Kahoot amb 17 preguntes sobre l’obra i la seua biografia; i un mural, entre altres.

Un exemple d’inclusió

Amb esta experiència, des del centre volen reivindicar els textos de l’autor «com a mesura d’inclusió», també per als estudiants amb més dificultats, per al que van treballar des de l’assignatura de Pedagogia Terapèutica. Per a Àssun Pérez, vicedirectora del centre, este projecte demostra «que es pot treballar des d’altres perspectives». «Per a ells ha sigut un repte, han vist el seu treball reconegut per persones externes i el professorat té el seu mèrit, perquè han sabut com desenvolupar Valor en les seues assignatures».

Des de la secció de l’IES Conselleria posen èmfasi «a la figura de Valor, com un gran escriptor reconegut més enllà de les nostres fronteres i traduït a altres llengües, com és el cas de l’anglès». Amb esta activitat, s’han convertit en un exemple i referència per a altres centres «germans», que també assistiren —com l’EPA del centre penitenciari de Picassent, o la Secció Jaume I—, així com representants de la Conselleria d’Educació o dels Cefire.