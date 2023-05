Tauló de fotos

«Five Days to dance» al comenius de València. El Comenius Centre Educatiu de València ha experimentat, un any més, «Five Days to dance», amb la temàtica «Human». De la mà dels professionals Amaya Lubeigt i Wilfried Van Poppel, durant cinc dies l’alumnat ha preparat una coreografia. És un projecte de dansa teatre col·laborativa i comunitària —ara Erasmus+ amb Holanda, Alemanya i Portugal—, en el qual la inclusió educativa, la cooperació, la solidaritat i l’autoconcepció del propi cos, estan ben presents. Un èxit, un any més!

Prop de 4.000 persones a expociència. El passat dissabte, al voltant de 4.000 persones celebraren Expociència al Parc Científic de la Universitat de València. En esta 15a edició, els més menuts van apropar-se a la ciència i la tecnologia, a través de cent propostes lúdiques i divulgatives preparades pels instituts de recerca de la UV i del CSIC.