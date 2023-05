Bambolles responsables: Un debat per a bussejadors sobre les bones pràctiques sota l’aigua

La fundació Oceanogràfic celebrarà un esdeveniment únic en el marc de la Marea del Canvi: el debat «Bambolles responsables». En col·laboració amb FEDAS (Federació d’Activitats Subaquàtiques de la Comunitat Valenciana), s’abordaran les bones pràctiques en el busseig i el seu impacte en l’entorn marí.

El panell estarà compost per destacats experts en el camp, com el Dr. José Tena, de l’Institut d’Investigació en medi ambient i Ciència Marina (IMEDMAR) de la Universitat Catòlica de València (UCV), Estíbaliz Parres, membre del Comité Científic de la Federació d’Activitats Subaquàtiques de la Comunitat Valenciana i la Dra. Alicia Borque, de l’Àrea de Divulgació de la Fundació Oceanogràfic.

La cita és el 31 de maig a les 19:00h a la Sala Oval de l’ Oceanogràfic de València. Durant el debat, es compartirà amb els assistents el decàleg de bones pràctiques del busseig publicat per FEDAS. També s’exposaran fotografies que exemplifiquen comportaments i situacions que puguen ser habituals davall de l’aigua, i que posen de manifest l’impacte que podem ocasionar durant una immersió, però sense oblidar-nos de proporcionar les eines necessàries per a evitar aquestes situacions.

La intenció és generar una reflexió conjunta sobre com les nostres accions submarines poden afectar la biodiversitat, i com podem minimitzar el nostre impacte mitjançant xicotets gestos, canvis de costums, o simplement coneixent l’entorn, i el comportament o les necessitats de les espècies. Des de la Fundació Oceanogràfic, busquem nous prescriptores de bones pràctiques, tant per a gaudir del món submarí com per a protegir-lo.

Aquest esdeveniment s’emmarca en la Marea del Canvi, que compta amb el patrocini de Frosch, i representa l’última activitat del cicle. En aquesta última jornada, també es recordaran els projectes de ciència ciutadana que s’han presentat al llarg de les taules de diàleg de La Marea del Canvi. Amb la finalitat de reforçar la recol·lecció de dades científiques per part d’usuaris del medi marí, com els bussejadors, que ajuden les diferents institucions espanyoles a avançar en els projectes de conservació d’espècies com el angelote, la nacra, la posidònia, la tortuga babaua, o de grups d’especial interés com els corals.

Una sessió de debat en la qual es destacarà com les accions individuals poden marcar la diferència i contribuir a la protecció dels nostres veïns submarins.