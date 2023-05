El Club dels Diumenges: idees sobre conciliació i club de lectura

Fa uns mesos, en una de les sessions virtuals del #SeminariEntreLínies, va tornar a aparéixer la qüestió de la presència del valencià en alguns dels clubs de lectura, enels quals encara hi ha reticències a llegir en la nostra llengua. El tema no és nou, com tampoc ho són algunes de les raons que s'argüeixen al respecte, entre les quals en destaca una de cabdal: la mitjana d’edat dels grups. Una qüestió generacional que fa que gran part dels components no hagen rebut formació escolar en valencià.

Això obliga a plantejar-se per què les generacions dels escolaritzats en valencià no participen en els clubs de lectura. A hores d’ara, portem vora 40 anys de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià de 1983 i ja hi ha diverses generacions d’adults amb les quals es podria funcionar en valencià sense problema als grups lectors, però que curiosament no són el públic majoritari d’aquests.

Evidentment, la pregunta no admet només una resposta. Però, si s’analitzen algunes de les dinàmiques generalitzades dels clubs de lectura, sí que s’entreveuen algunes pistes que podrien explicar la baixa participació de les persones d’entre 25 i 50 anys. Només atenent a l’horari en què se solen programar les sessions, si s’assumeix que en eixa franja d’edat hi ha molts adults que estan en edat de criança, és fàcil adonar-se que les sis de la vesprada d’un dijous no és l’hora que més facilita la conciliació familiar. Així mateix, si algunes d’aquestes persones no tenen un gran hàbit lector, l’extensió de les lectures i el temps entre sessions també pot suposar un entrebanc. Per exemple, per a una jubilada o un funcionari sense càrregues familiars, una bona novel·la de més de 500 pàgines pot resultar d’allò més atractiu. En canvi, per a qui ha de compaginar la jornada laboral amb la criança i la resta de compromisos socials, el mig miler de pàgines a un mes vista pot suposar una missió ben difícil d’assolir.

Per tot això, des de la Biblioteca Municipal de Beniarbeig s’ha llançat, a manera de prova, «El Club dels Diumenges»: un segon grup de lectura, que se suma al ja existent des de 2014, i que té la intenció de captar a tota eixa franja d’adults als quals no s’ha pogut arribar a través del format actual de club de lectura.

En què consisteix «El Club dels Diumenges»? El seu funcionament és el mateix que el de qualsevol grup de lectura i, pel que fa a la llengua, es funcionarà indistintament en valencià i castellà. El factor diferencial passa tan sols per unes lleugeres adaptacions que poden resumir-se en tres punts:

Horari: En el cas de les famílies amb xiquetes i xiquets, és més fàcil que la parella o algun familiar puga fer-se càrrec d’ells el diumenge de vesprada.

En el cas de les famílies amb xiquetes i xiquets, és més fàcil que la parella o algun familiar puga fer-se càrrec d’ells el diumenge de vesprada. Lectura: S’optarà per llibres relativament breus (menys de 200 pàgines) i, si és possible, amb capítols curts.

S’optarà per llibres relativament breus (menys de 200 pàgines) i, si és possible, amb capítols curts. Temps: Caldrà adaptar-se a tots els ritmes lectors. Per tant, un parell de lectures trimestrals en seran suficients.

El projecte, que ha vist la llum a principis de gener, també vol aprofitar els bons propòsits d’any nou per sumar aquells que desitgen llegir més i que necessiten d’un xicotet revulsiu per a agafar-ne l’hàbit. A més a més, a banda dels objectius de reactivar els lectors d’eixa franja d’edat i que puguen socialitzar a través de la lectura, en el projecte també hi subjau un objectiu relacionat amb el foment de la lectura infantil, ja que entre els potencials participants hi ha pares i mares, els fills dels quals voran com lligen, parlen de llibres, compren llibres i van a la biblioteca, un valor gens menyspreable a l’hora de crear joves lectors i lectores.