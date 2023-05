«Les Tendetes», el centre comercial inventat per l’estudiantat d’FP

Dimecres passat, 10 de maig, va ‘obrir les seues portes’ el centre comercial «Les Tendetes». La inauguració la va realitzar Ana Julia Ruiz, directora de l’IES Conselleria de València, centre que ha dut a terme este projecte en el qual, durant tres dies, l’institut pren la forma d’un centre comercial. Com expliquen, «Les Tendetes» va nàixer com un projecte l’objectiu del qual és fomentar l’emprenedoria entre l’alumnat més jove de l’institut.

La família professional de Comerç i Màrqueting, impulsora de la iniciativa, potencia entre el seu alumnat la creativitat, el treball en equip i l’esforç, fomentant la posada en pràctica dels coneixements adquirits durant el curs en la realització i implantació d’establiments comercials que s’inclouen dins del format de centre comercial, amb les seues diferents àrees i espais. El que es pretén és aconseguir una aproximació el més real i veraç respecte a la realitat comercial.

En esta 2a edició que es va realitzar la semana passada, es van sumar al projecte la família professional d’Informàtica i Comunicacions i el departament de Dibuix, el que va contribuir a aportar una visió més àmplia, transversal i heterogènia.

En total, 107 alumnes van treballar de manera conjunta i en equip per a oferir a la comunitat educativa una proposta comercial i d’oci en les instal·lacions del centre escolar. Així, van simular establiments comercials d’equipament esportiu, de bosses i complements, electrònica i videojocs, basar, reparació d’ordinadors... i, fins i tot, una botiga per a aconseguir roses abans d’entrar al cinema. Totes estes propostes es van implantar en sis botigues físiques la realització de les quals va ser a càrrec de l’alumnat dels grups de 1r de Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Activitats Comercials, 1r de Formació Professional Bàsica de Serveis Comercials i 1r de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

Webs i exposició d’art

Cada botiga física va comptar amb la seua corresponent pàgina web i botiga en línia, una tasca de la qual es va encarregar l’alumnat de 1r de Cicle Formatiu de Grau Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials. A més, l’exposició d’obres d’art per part de l’alumnat de 2n Batxillerat d’Arts va ser l’acompanyament perfecte per a crear i recrear nous espais i zones per als qui van visitar el centre educatiu i la seua zona comercial.

La inauguració va comptar amb la presència de Rosa Ana Seguí, directora general de Comerç, Artesania i Consum; de Teresa García, directora general d’Emprenedoria i Cooperativisme; i de David Arnal, prospector de Formació Professional Dual de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

També van assistir destacats professionals del sector com Lourdes Martínez, Javier Soriano i Nadia Villanova, en representació d’El Corte Inglés; David Mazcuñán, cap de Relacions Públiques de Nuevo Centro; i Rafael Bolumar, director regional de Feu Vert, que van comprovar in situ l’esforç, il·lusió i creativitat del’alumnat de l’IES Conseleria. Tanmateix, estos professionals ban transmetre, al seu torn, experiències d’alt valor de les quals els joves estudiants van prendre bona nota. Així, les jornades de treball intens i el treball previ van tindre un «magnífic resultat, amb una altíssima participació i excel·lent rebuda», segons el professorat.