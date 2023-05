Marc i Salima. El pitjor dia de ma vida

Marc. El pitjor dia de ma vida

Sempre, sempre m’han fet por els canvis. Quan, en passar a primària, mesclaren les classes ho vaig passar tan malament que, fins i tot, em van caure els cabells. I ara açò!

No crec que puga superar-ho mai, mai!

I els meus pares encara tenen la barra de dir-me: «Serà millor per a tots, Marc».

Ho serà per a ells, perquè jo no hi veig res positiu. Si no fora perquè en saber la notícia se m’ha fet un nuc a la gola que m’ha impedit parlar, els hauria dit que són uns egoistes incapaços de pensar en ningú que no siguen ells, ni tan sols en el seu únic fill. Però la tristesa ha vençut la ràbia, i l’únic que he pogut fer ha sigut anar-me’n corrents a la meua habitació.

M’he abraçat amb força al coixí i he plorat tant que quan se m’han eixugat les llàgrimes m’he quedat adormit. Sí, he plorat, i què? Els xics també plorem, i tant que plorem perquè som persones, no pedres.

No sé el temps que he estat tombat al llit, però en entrar la meua gata Maula m’he despertat.

–Sort que et tinc a tu! –li he xiuxiuejat mentre s’enroscava per a gitar- se al meu costat.

Mentre l’acaronava he sentit com els meus pares, per primera vegada en molt de temps, es parlaven sense cridar:

–Marc prompte ho superarà, és més fort del que es pensa.

Què sabran ells? Com si els importara molt com em sent jo. Si fora així, no haurien pres aquesta decisió. I com saben que ho superaré? Que ara saben predir el futur? Doncs si tan intel·ligents són, per què no es reconcilien i evitem tot açò? Egoistes més que egoistes, o algú s’ha parat a pensar com m’afectaria a mi la seua separació?

I, per a embolicar-ho tot més, va i diuen que el millor serà anar-se’n al poble i començar de nou. Que allà viuré amb els iaios i faré amics nous, però jo no vull amics nous, vull anar a classe amb els companys de sempre, fer natació amb els amics de sempre i aprendre anglés a l’acadèmia de sempre.

Deteste la idea d’anar a viure a eixe poble de carrerons estrets, plens de costeres, on no hi ha ni piscina coberta, ni pistes de skate, ni res de res. I per acabar-ho d’adobar, els xiquets i les xiquetes semblen salvatges. Quin avorriment m’espera a partir d’ara!

L’únic que em consola és tindre a prop els meus iaios. Ells sí que em volen de veritat, i no com els egoistes dels meus pares, que s’han decidit separar. E-GO-IS-TES!

Les llàgrimes em tornaven a brollar dels ulls quan ha entrat la mare per a dir-me que ja estava el dinar.

–No tinc gana –li he contestat amb la poca veu que m’ha eixit per la boca.

Però ells, a la seua, com si sentiren ploure. I m’han plantat un plat de bollit a taula.

–Au va, Marc, que en acabar començarem a preparar-ho tot.

Aquesta vegada ho deien de veritat. No hi havia marxa arrere. El pare i la mare se separaven, i ella i jo ens n’anàvem a viure a casa dels iaios.

Tot i que no tenia ganes de menjar, cosa ben estranya en mi, encara en tenia menys d’estar a taula assegut amb ells. Així que en quatre cullerades m’he acabat la creïlla picada i me n’he anat a la meua habitació a preparar el que m’he d’endur.

Unes coses es quedaran ací per a quan vinga els caps de setmana, i les altres, cap al poble. Mentre les guardava en caixes, no he pogut evitar pensar en tot el que deixava i m’he sentit molt trist: els meus amics, la meua habitació, fins i tot trobaré a faltar la meua classe (qui m’ho haguera dit. Amb les ganes que tenia la setmana passada que arribaren les vacances).

M’agrada la meua vida i no en canviaria res. Bé, res, res no. La veritat és que a casa fa molt de temps que els pares discuteixen per qualsevol favada. I viure en una casa on tots estan enfadats no és fàcil, sobretot perquè de retruc sempre t’acaben bonegant.

En un parell d’hores ho he tingut tot empaquetat. Tant que em costa sempre arreplegar l’habitació i hui ho he fet més ràpid del que volia. M’he quedat acariciant Maula mentre les llàgrimes em tornaven a baixar per les galtes.

En sentir el timbre del pis m’he torcat la cara. Era la mare, que venia amb el cotxe per a carregar-ho tot i anar-se’n al poble dels iaios.

–Marc, no t’oblides els auriculars –ha dit mon pare mentre s’esforçava per amagar la tristesa.

He anat corrents cap a ell i l’he abraçat ben fort. Els auriculars sempre m’acompanyen a tots els llocs, són l’armadura que em protegeix quan a casa hi ha discussions.

Després d’una abraçada immensa, he agafat la gateta al braç i ens n’hem anat. En tancar la porta, no he pogut contindre les llàgrimes, que no han parat de caure durant els 50 minuts que ha durat el viatge. Quan el paisatge ha deixat entreveure dalt d’un turó la silueta del poble envoltat per camps, m’he esforçat per dissimular els ulls plorosos.

Ostres! Quina mala sort! La primera persona que he vist en arribar ha sigut Salima, una xiqueta que viu al carrer de dalt dels meus iaios, i que no suporte des del dia que em va atropellar amb la bicicleta.

Per sort, en girar el cantó, a la porta de casa ens esperaven el iaio Esteve i la iaia Anna. He baixat corrents del cotxe i m’han abraçat tan fort que per poc esclafen la pobra Maula, que s’havia quedat atrapada als meus braços.

Quan he recuperat l’alé, una agradable olor m’ha despertat la curiositat:

–Què hi ha per a sopar?

Salima. El pitjor dia de ma vida

–Què hi farem? Un altre any serà.

En sentir aquestes paraules, m’he imaginat el pitjor.

La mare d’Aina feia un moment que havia vingut a casa. I tot i que res no hauria de fer-me presagiar cap desgràcia, m’he quedat amb la mosca darrere de l’orella.

Encara no havia tancat la porta que m’he plantat davant la mare. La meua mirada ho deia tot, no m’ha calgut fer cap pregunta perquè començara a explicar-me allò que volia saber.

–Salima, bonica, han informat des de l’Ajuntament que per problemes a l’alberg aquest estiu es veuen obligats a suspendre el campament. El món m’ha caigut damunt. Tants mesos esforçant-me per millorar les notes i poder anar al campament amb els meus amics, i no ha servit de res!

«Salima, si hi vols anar, hauràs d’estudiar. Salima, si hi vols anar, hauràs d’ordenar la teua habitació. Salima, si hi vols anar, no has de molestar els teus germans.» I jo com una bleda fent cas; tot el que calguera per a anar-hi.

–No és just!!! –he cridat amb la ràbia.

Si hi ha problemes a l’alberg, que els solucionen! Que jo no en tinc cap culpa, i els meus amics tampoc. M’agradaria saber què deuen haver dit els de la colla en assabentar-se’n. Carla de segur que de tant que ha cridat s’ha posat tota roja i li deu haver demanat a Cristian que parle amb son tio, que és l’alcalde, perquè ho solucione immediatament.

Però jo no puc saber el que deuen estar dient els meus amics perquè segons els pares no tinc edat per a tindre mòbil. Clar, i tots els de la meua classe que tenen els mateixos anys que jo sí que són prou majors, toca’t el nas. Que injust! Que injusts que són els meus pares, que injust el que ha passat amb l’alberg i que injust tot! Tot!