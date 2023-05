La música de l’IES Comarcal viatja de Burjassot al Teatre La Paz d’Albacete

L’alumnat de l’optativa de Música de 4t d’ESO de l’IES Comarcal de Burjassot es van desplaçar fins a Albacete el passat 19 de maig per a actuar, al costat de l’alumnat de l’IES Diego de Siloé, en el reconegut Teatre La Paz de la Diputació d’Albacete. Més de 250 estudiants, units per la música, van realitzar aquesta trobada pedagògica i musical que va culminar amb una gran actuació en un teatre replet de familiars, amics, companys i companyes.

Els alumnes de tots dos centres van interpretar un programa molt variat integrat per peces de diferents estils. Els professors de música de l’IES Diego de Siloé van felicitar els estudiants de Burjassot que van mostrar saber estar en l’escenari; la tècnica per a tocar instruments de làmines; així com la memorització de partitures resultat del mètode «Música per a tod@s» recentment implantat en el centre pel professor Eugenio Henriques.

Com explica el docent, «és un projecte d’innovació musical, basat en la inclusió, en el qual tot l’alumnat és capaç de fer música en conjunt, en directe i davant del públic». S’ha iniciat este curs escolar en l’IES Comarcal i els resultats «estan sent molt positius», afirma. Henriques també destaca l’interessant que és per als centres «el treball basat en la música pràctica pel grau d’implicació de l’alumnat, la motivació per a continuar fent este projecte musical, pels seus resultats, així com per les habilitats i relacions socials entre alumnes».

«Pretenem estar cada vegada més prop de les arts escèniques, involucrar a l’alumnat en el seu propi aprenentatge i integrar a tots els estudiants en la pràctica, adaptant el seu nivell al ventall d’instruments ORFF —de percussió— que integren este mètode musical», explica el professor de l’institut de Burjassot.

Capacitat d’aprenentatge

Des de l’IES Comarcal defensen que la millor prova del funcionament del mètode «és la seua posada en escena amb concerts com el desenvolupat a Albacete en el qual els alumnes demostrator la seua capacitat d’aprenentatge i van tornar a casa feliços, satisfets, motivats i cohesionats com a grup».

En este concert es va comptar amb la presència de professorat i direcció del centre Diego de Siloé d’Albacete i professorat acompanyant de l’IES Comarcal de Burjassot.