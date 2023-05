La Fundació Oceanogràfic solta 45 ofegabous a Benissa

La Fundació Oceanogràfic participa en el projecte de reintroducció d’ofegabous (Pleurodeles waltl), una espècie endèmica de la península ibèrica i el Marroc declarada «vulnerable» pel Catàleg valencià d’espècies amenaçades de fauna, i en regressió en algunes zones.

L’acció —dins del projecte de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica— s’ha desenvolupat a Benissa, amb voluntaris de l’Associació Benissera Anti-Incendis (ABAI) i en la qual també han participat 40 escolars de l’IES Josep Iborra del municipi alacantí. Un total de 45 animals criats en les instal·lacions de l’Oceanogràfic i en el Centre de Conservació d’Espècies Dulciaqüícoles de la C. Valenciana (al Palmar) han sigut introduïts en una bassa en l’Emmallada Verda, construïda per ABAI.

Els tècnics de la Fundació Oceanogràfic i del centre del Palmar fan controls periòdics per a conéixer l’evolució i estat sanitari de l’espècie en diferents punts de la Comunitat Valenciana. Els ofegabous posseïxen una marca individual —un microxip— que permet identificar-los i estudiar els seus moviments si són recapturats.

Els «ofegabous», dit així per la creença generalitzada que vaques i bous podien morir-se si s’engolien un d’estos animals en beure en les tolles, té i ha tingut la seua major amenaça en l’acció de l’home i en l’abandó de les pràctiques agrícoles i ramaderes. Igualment patix la pressió per la introducció d’espècies al·lòctones i els productes químics que s’empren per a potenciar la producció agrícola. Té aspecte d’animal prehistòric, i pot aconseguir fins a 300 mil·límetres de longitud. D’ulls xicotets però cridaners té, afortunadament, una gran capacitat de reproducció. És voraç i s’alimenta d’invertebrats aquàtics, mol·luscos, carronya, fins i tot cucs o larves d’insectes. És l’únic amfibi amb cua en la Comunitat Valenciana i en la seua supervivència també va haver d’enfrontar-se a la captura i comercialització il·legal.

Un projecte reeixit

El projecte de reproducció i cria arranca en 2017, quan la Fundació Oceanogràfic inicia en les seues instal·lacions una línia de cria d’ofegabous, en col·laboració amb la conselleria. Es va condicionar una sala (nacedora), en la qual es van situar els aquaris destinats a completar el cicle vital del gallipato i d’altres espècies amenaçades, al mateix temps que es va iniciar un altre projecte paral·lel de restauració paisatgística per a donar a conéixer la importància de conservar la biodiversitat.

Durant 2018 va començar una nova etapa per al manteniment d’espècies de flora i fauna que habiten en ecosistemes dulciaqüícols. Transcorreguts quatre anys, és el moment de posar a la disposició dels governs locals i de la ciutadania el coneixement adquirit i els recursos materials i personals.