Llibres dispars per a lectors diversos: materials per a clubs de lectura amb àlbums il·lustrats

L’àlbum il·lustrat és una manifestació artística en què opera un funcionament harmònic entre imatge i text: la il·lustració perllonga el sentit del relat i el relat busca les orientacions que condueixen a la fantasia mitjançant el llenguatge visual. Del col·loqui entre tots dos llenguatges sorgeix la força poètica de l'àlbum. La imatge ens suggereix un sentit ambivalent –tendeix a evocar i obrir significats–; per la seua banda, el text es pot tractar com un element visual més, sumant-se a la resta d’elements gràfics que configuren la pàgina.

Què aporten els clubs de lectura d’àlbums? Si entenem la lectura –lectura compartida– com a activitat de comunicació social, hem de destacar el paper del club de lectura com a mitjà que propicia la relació interpersonal i indueix el lector o lectora individual a reconéixer-se com a part d'un col·lectiu, i al llibre– al nostre àlbum il·lustrat– com a agent possibilitador d’aquesta intercomunicació.

Durant el procés d'aprenentatge i pràctica lectora de l'àlbum, s'ha d'observar la sinergia de dos llenguatges diferents relacionats entre ells: el textual –a partir de fórmules, gèneres i estils literaris reconeixibles– i el visual, que ho fa a través de codis gràfics diferents. La seua interpretació exigeix, per tant, una lectura diferent de la convencional, ja que els seus receptors no només han de parar esment a un sol llenguatge, sinó a dos i al significat que emana de la relació entre tots dos.

Per tot això, el lector o lectora –com a subjecte actiu del club de lectura d’àlbums–, a més de llegir text i descodificar imatges, ha de romandre atent a una sèrie d'elements que són fonamentals per a la comprensió de l’àlbum il·lustrat, com són el format, l'elecció de materials, el tipus de llenguatge gràfic, la maquetació –disposició imatge/text–, la seqüenciació, el color, els paratextos, etc. Una vegada reconeguts aquests paràmetres, és imprescindible que els lectors i lectores del club aporten a la lectura la seua pròpia experiència o vivències a l’hora de buscar el significat global del missatge que els professionals de l’escriptura i la il·lustració han pretés transmetre als seus receptors i receptores.

Com triar els àlbums? Tenint en compte aquests elements i sense descuidar els interessos i les inquietuds lectores dels integrants del club, és primordial no descuidar la selecció bibliogràfica amb la qual portar-ho a la pràctica, centrant l'atenció en la recerca d'àlbums que reflectisquen temes actuals i pertinents per als lectors i lectores participants; àlbums que els seduïsquen per allò singular o artístic de la seua narració, però sobretot hem de posar el major dels esforços en l’elecció de bones històries que estiguen a l’abast de tothom –amb més atenció, si és possible, als clubs intergeneracionals–.

En definitiva, els clubs de lectura d’àlbums ajuden a millorar l’hàbit lector, propicien l’enriquiment cultural dels participants, contribueixen al desenvolupament del pensament crític i milloren les habilitats de relació/comunicació social. Gràcies a ells, els lectors i lectores llegeixen, desxifren, descobreixen i se sorprenen de manera conjunta, com a part d’un col·lectiu social i cultural que és possible gràcies a l’aportació individual de cadascun dels membres. La suma de les «maneres de veure» dels seus participants ajuda a construir un significat global amb el qual tots se senten identificats i representats. Un exercici de convivència social.