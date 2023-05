Més de 3.000 estudiants de 154 centres educatius han ideat la ciutat del futur

Més de 3.000 joves han participat en la quarta edició d’Up! Steam, el projecte liderat pel Consell Social de la Universitat Politècnica de València (UPV) en el qual se’ls emplaçava a presentar idees innovadores i projectes pioners, des de la perspectiva de les disciplines steam, per a millorar la forma en què vivim i preservem el nostre entorn.

Des de la implementació de tecnologies netes fins al foment del transport públic i el disseny urbà ecològic,les ments joves van demostrar que és possible transformar les ciutats en espais neutrals i sostenibles. «Estos joves líders ens inspiren a tots a ser agents de canvi i a treballar junts per a construir un futur més sostenible per a les pròximes generacions», indica la presidenta del Consell Social de la UPV, Mónica Bragado.

Durant la final d’Up! Steam —la setmana passada, a l’edifici Nexus del campus de Vera— els xiquets i xiquetes van tindre l’oportunitat d’exhibir en una fira els seus prototips. Posteriorment, va celebrar-se la final de la quarta edició amb el lliurament dels guardons als projectes premiats avaluats i seleccionats per 201 ambaixadors referents en les disciplines steam.

En concret, en esta edició han participat 3.025 joves de 154 centres educatius de la Comunitat Valenciana y 201 ambaixadors, que motiven a l’alumnat. Este curs, la participació ha augmentat un 22 % respecte a l’anterior i són un 30 % més de centres, ja que passen de 118 a 154.

En la seua intervenció, la presidenta ha ressaltat la importància que els joves continuen cultivant la seua passió pel coneixement i la innovació en les àrees steam (ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques). «Poden ser desafiadores, però també són emocionants i gratificants. Vos garantisc que, si vos manteniu compromesos i dedicats, aconseguireu grans coses i contribuireu a canviar el món per a millor. Sou els líders de les futures dècades i esteu demostrant el vostre potencial per a crear un entorn més sostenible i just», apunta.

Tanmateix, va destacar el paper dels docents: «gràcies a la vostra dedicació heu fomentat la curiositat, la creativitat i la passió per l’aprenentatge; i és, gràcies a això, que molts d’estos joves han trobat el seu camí en el camp steam. Enhorabona per guiar-los i animar-los a explorar noves idees i per descobrir el seu potencial creatiu i innovador».

La presidenta es va comprometre a traslladar als alcaldes de la pròxima legislatura les iniciatives plantejades. «Segur que estaran encantats de comptar amb la col·laboració d’un dels departaments de R+D+i més grans del món: el que vosaltres representeu», va assegurar.