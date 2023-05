Naixen en l’Oceanogràfic 12 xarxets marbrencs amenaçats d’extinció a Espanya

Dotze cries de xarxets marbrencs (Marmaronetta angustirostris) han nascut en l’Oceanogràfic de València. Es tracta d’una espècie catalogada «en perill d’extinció» en el catàleg autonòmic i nacional d’Espècies de Fauna Amenaçada; i «en perill crític» a nivell nacional, pel que estos naixements suposen tot un avanç que ajuda a la conservació d’espècies d’aiguamolls amenaçades.

La Generalitat Valenciana —en el marc del conveni subscrit entre la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, la Ciutat de l’Arts i les Ciències i la Fundació Oceanogràfic—, va cedir sis exemplars de cercetas a la Fundació Oceanogràfic en 2019, per a divulgar la importància d’esta espècie als milers de visitants anuals.

Els cuidadors de l’Oceanogràfic van introduir els animals en el «llac viu» de l’aquari, un entorn que proporciona les condicions idònies per a la reproducció, gràcies a la seua naturalització, a la presència d’aliment i al control i seguiment diari. Després d’un temps, l’equip de biòlegs va començar a observar els comportaments i festejos propis de la reproducció en una de les parelles. Finalment, el mes d’abril passat es va produir l’eclosió i van nàixer els dotze pollets.

Per a assegurar la supervivència de les cries, l’equip de cuidadors va traslladar als pollets a la zona tècnica de cria. Allí van romandre diverses setmanes per a supervisar el procés d’alimentació, brunyiment i impermeabilització del seu plomissol.

Finalitzada esta primera etapa, van ser traslladades a la instal·lació d’aiguamolls, on van romandre diversos dies i van aprendre a nadar i alimentar-se per si soles. En uns dies, seran integrades en el «llac viu», junt amb la resta de les espècies.

El naixement de nous exemplars és molt positiu, ja que la població mundial de xarxet marbrenc està en continu descens. De fet, a Europa, la població nidificant està en declivi, degut, principalment, a la presència d’espècies invasores i la reducció dels aiguamolls, el seu hàbitat. En gran mesura depenen d’òptims nivells d’aigua, El xarxet marbrenc és un ocell aquàtic que a Europa es reproduïx, principalment, a Andalusia i la Comunitat Valenciana. Els repetits episodis de sequera dels últims anys estan ocasionant la disminució del nombre d’individus d’esta espècie.

Característiques

El xarxet marbrenc és una anàtida que es caracteritza per un plomatge poc cridaner i per mostrar un dimorfisme sexual poc marcat, només evidenciable per la grandària de la seua coleta i diferències poc notable en la coloració del seu bec. Caracteritzada per ser bona nadadora, es mou amb soltesa pels aiguamolls, tractant de passar desapercebuda gràcies a la seua coloració marró iarenosa. El rostre presenta un xicotet antifaç fosc i sol alimentar-se d’invertebrats i de vegetació aquàtica.