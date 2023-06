«Deixem les coses al carrer perquè no hi ha cap conseqüència»

Hem parlat amb Àngel Rodríguez, gerent del Consorci Valencia Interior i responsable de la gestió de residus domèstics en 61 municipis des de 2011. Respon a preguntes sobre la gestió del reciclatge.

Com es reciclen els plàstics? S’utilitzen processos diferents ?

El contenidor groc està destinat al plàstic, en ell sempre és més fàcil de reciclar tot allò més gran i més complicat allò més menut. I més fàcil si és un sol material. Les diferents capes o materials com el polietilè o polipropilè ho complica. Objectes més fàcils de reciclar: una llanda d’alumini, una botella gran de detergent. Per a separar els envasos de plàstic utilitzem, primer un triatge, que separa per tamany, i després en uns separadors òptics, es pot esbrinar si és polímer o no polímer. El separem segons el material.

Com definiries Ecoembes?

Ecoembes és el representant dels envasadors de productes i responsable de fer-se càrrec del residu que genera. Com a gerent d’una administració pública, que representa 60 ajuntaments de l’interior de la província de València, tenim l’obligació de gestionar tot el fem que generen els veïns. Independentment si és envasat o no. La comunicació amb matèria del medi ambient l’està pagant des de fa 20 anys Ecoembes. Sembla que Ecoembes siga una ONG, quan en realitat són representants dels envasadors i mai et diran que per exemple els envasos menuts són tremendament contaminants i són difícils d’arreplegar. Ja que a més envasat i més menut, més marge de beneficis té l’empresa.

Qui és el responsable de la gestió dels residus?

La gestió de residus dels veïns és sempre l’ajuntament. Ecoembes té l’obligació de finançar la part dels residus d’envasos. Per una banda el paper i cartó, i per altra banda els envasos de tot (fusta, ceràmica, llanda i plàstic). Ecovidre és el responsable del finançament de la gestió d’envasos de vidre.

Que diu de l’opinió dels col·lectius ecologistes sobre Ecoembes?

Els ecologistes no estan d’acord per què està venent-se com una ONG o entitat pública, i no ho són. Es parla de reciclar, mai de reduir. I el millor residu és el que mai es genera. Si el que fem és consumir molt i reciclar molt, no és coherent amb el que hauríem de fer, primer és consumir menys.

La política estatal intenta reduir la producció de les empreses envasadores?

En abril s’aprova una nova llei de gestió de residus que incorpora les directives d’economia circular, aprovades l’any 2015 per la Unió Europea i aquesta promou la reducció, la reutilització i el reciclatge. No és una qüestió del govern, sinó de la societat sencera. Els missatges són per a comprar i per a consumir. I estan pagats per les empreses que necessiten vendre. els missatges de reduir i de ser conscient ixen dels programes de l’escola, dels instituts... però no d’empreses.

Com es podria pressionar aquestes empreses per reduir la seua producció?

Una, posant un nou impost al plàstic d’un sol ús, no reutilitzables. Així es pretén que siga més barat comprar a granel. També un impost a l’abocament, que s’ha de traslladar al ciutadà. Els ajuntaments hauran de posar un comptador, ja siga les voltes que obrim el contenidor o de les bosses que entreguem al sistema de recollida de fem. Qui consumisca més i tire més fem haurà de pagar més.

El dubte és: una persona que recicla se li cobraria més?

No, es cobraria si el que tires al contenidor gris estigués tot barrejat, si ho has separat adequadament no et cobrerien. Es portaria una targeta que obriria un contenidor i comptaria les voltes que s’ha obert. Si hi ha un patró de obertures normal es cobraria un preu ,si vas poc o res al de reciclatge, un altre.

En un país on la majoria de la gent no tira el fem on correspon, si damunt els fas pagar, em resulta molt difícil imaginar la idea.

Deixem les coses al carrer, perquè no hi ha cap conseqüència per fer-ho. Primer es necessita que algú controlant clar que sí, però no per al 100% de la gent. Sols per a la gent que no vulga col·laborar.

En altres països tenen més consciència en el tema?

No estan més conscienciats sinó que les mesures són més contundents. Si tu veus pel carrer que n’hi ha una persona agredint altre el denuncies, doncs el mateix, quan n’hi ha algú que fa que pagues de més, també. Els ajuntaments en menys de dos anys tenim l’obligació de posar una tassa que identifique el fem que genera cadascú. Hi ha un concurs ara a Valencia ciutat, per a substituir els accessos als contenidors del carrer. Ara els contenidors són oberts i el nou contracte tancarà tots els contenidors i una identificació personal. Potser, que no es tanquen tots de primera hora, el que sí que es tancarà segur és el marró i el gris. El blau, el verd i el groc pot ser que continuen oberts en les boques estretes per a poder tirar les coses una a una.