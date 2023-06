L’IES Cid Campeador de València està d’aniversari i ho celebra amb el llibre IES Cid. 50 anys ensenyant i educant, que es va presentar recentment i que commemora el mig segle de vida del centre educatiu. Entre altres coses, l’obra pretén traslladar la visió més completa possible de la història del centre, així com de la societat valenciana d’estes cinc dècades, des de la perspectiva de l’institut i de L’Olivereta, el barri on se situa. L’obra forma part d’una llarga tradició: la voluntat de contar la història del «Cid» i de deixar constància dels aspectes més significatius del seu dia a dia. Així, en 1970 el primer equip directiu del centre edità un fullet explicatiu al qual detallava les primeres passes fetes pel professorat i l’alumnat. Posteriorment, l’estudiantat va impulsar revistes com Capicua, en els anys 70, Kalikatres, en els 80, i especialment, la revista Esclat, nascuda el 1988, ara fa 35 anys, publicacions que traslladaven al paper el relat vital de l’institut a partir del testimoni dels seus protagonistes. Com a conseqüència natural d’este ànim memorialista, ha vist ara la llum el volum IES Cid: 50 anys ensenyant i educant, obra que ha suposat l’esforç més important dut a terme per tal de traslladar la visió més completa possible de la història de l’institut. Coordinat pels professors Josep Daniel Climent, José Ricardo March i Joan Blanco i elaborat amb pluralitat de veus, rigor i passió, amb una acurada presentació i amb centenars d’imatges, el llibre permet endinsar-se en la vida de l’institut públic des de diferents perspectives; conéixer amb detall els canvis educatius, polítics o socials dels últims cinquanta anys, des de l’etapa final del franquisme fins la pandèmica del covid-19; o reviure records viscuts a l’IES de València.