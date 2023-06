El Juan de Garay guanya el IV Concurs Nacional «Hi Score Science»

Convocatòria del CSIC. L’IES Juan de Garay de València ha guanyat el IV Concurs Nacional «Hi Score Science», una iniciativa de l’Institut de Síntesi Química i Catàlisi Homogènia i l’Institut de Nanociència i Materials d’Aragó, tots dos centres mixtos del CSIC i la Universitat de Saragossa. Es tracta d’un projecte de divulgació que pretén portar la ciència als més joves a partir d’un joc de preguntes i respostes sobre ciència per a dispositius mòbils i ordinadors. En la seua modalitat d’equips ha resultat guanyador l’IES Valencià, amb l’equip «Juande ciència», el responsable del qual és el professor Javier Julián. Entre altres, els estudiants de les diferents comunitats autònomes van posar a prova els seus coneixements científics contestant a preguntes com «Per què la Lluna no cau cap a la Terra?», «Per on veuríem eixir el Sol si estiguérem exactament en el pol sud geogràfic de la Terra?», o «Què li passaria a una carlota que es deixa submergida en aigua amb sal durant algun temps?». Els altres classificats van ser centres concertats de Saragossa i Madrid.