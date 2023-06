Un centenar d’adolescents han imaginat com els agradaria que fora el seu barri. Al principi, la tasca no ha sigut senzilla però, a poc a poc, la pluja d’idees va començar a donar resultat: zones verdes, color als carrers i espais per a l’encontre són algunes de les propostes que han treballat estudiants de 3r i 4t d’ESO i 1r de Batxillerat dels IES Número 26- Misericordia i Cid Campeador de València.

El repte els va arribar a les aules de la mà de l’Associació Fetén i de Psicòlegs Sense Fronteres, per a fomentar la participació ciutadana juvenil i generar un impacte positiu en els barris, en este cas en el de Tres Forques i Vara de Quart. Per a aconseguir-ho, van aliar-se amb l’Associació Veïnal i Cultural Tres Forques (3F), a més de les ampa i el professorat dels dos instituts, en una iniciativa col·laborativa i interassociativa, que va de les aules als carrers, i viceversa.

El projecte «Joves en Acció 3F», en el qual han treballat un centenar d’alumnes —la majoria entre els 14 i els 18 anys—, pretén millorar el barri i fomentar la participació. Així, junt amb el professorat, les entitats van dissenyar activitats educatives, xarrades i tallers interactius perquè els joves entengueren la importància de la iniciativa, que es realitza per primera vegada i té com a objectiu fer un entorn més amable gràcies els projectes que ells han redactat.

Irene Martínez, coordinadora i membre de Fetén, explica que van decidir posar el focus en els adolescents, «ja que per no apropar-nos ni entendre’ls, els adults els deixem de banda». De fet, reconeix, com també fan des dels centres, que no estan acostumats al fet que els preguntes i, per això, al principi els costava opinar, però finalment «s’han implicat molt i la participació ha sigut molt elevada». «Volíem posar-los en el centre i vore’ls com agents actius que poden generar el canvi, el que és esperançador per a ells i elles, i els motiva a implicar-se i canviar les coses», assegura.

Entre altres coses, detalla que moltes de les propostes que han presentat els 25 grups que es formaren van encaminades a crear espais de trobada als carrers. «Consideren que no tenen llocs per a intercanviar experiències entre iguals», apunta. A més, altres idees han sigut crear una fira cultural i artesanal, on compartir costums i menjar d’altres llocs del món; fer activitats i tallers que fomenten el reciclatge i la cura del medi ambient; o omplir el barri de color, amb murals en façanes i dibuixos als contenidors, amb la intenció de què es mantinga net. Bancs públics, camps multiusos, fer una espècie de formacions en el xicotet comerç —per a millorar la inserció laboral—; o un ‘BiciCine’ són altres de les propostes que han fet els més joves.

Estes idees es van presentar el dilluns, en la setmana cultural de l’associació de veïns 3F, on també quedaran exposats. A més, per a «Joves en Acció 3F» s’ha creat com una espècie de pressupostos participatius a xicoteta escala, com els de l’Ajuntament de València, pel qual disposen de 1.000 euros a repartir entre les propostes guanyadores. Això és possible perquè la iniciativa s’emmarca dins de la 29a edició d’Ajudes a «Projectes que canvien el món», de la Fundació Horta Sud i Caixa Popular, col·laboradors. Per això, 16 de les 24 idees que van sorgir de l’alumnat rebran entre 150 i 75 euros per a posar-se en marxa en un futur pròxim. I és que, que es materialitzen és un dels pilars de la iniciativa.

Manuela Navarro, professora de l’IES Número 26, creu que, a nivell educatiu, ha sigut interessant «fer la reflexió de què necessita el barri i a quantes persones pot beneficiar un projecte». «Ens ha permés parlar de moltes coses: com són els carrers; quins espais urbans emprem i quins altres no, civisme, educació per a la ciutadania...», enumera. En este cas, van treballar en l’assignatura de Projectes Interdisciplinaris. «El sistema educatiu és molt normatiu i està molt regularitzat, amb pocs espais per a la creativitat; que ens hagen oferit esta activitat és molt interessant, experiencial i atrevit», resumix la docent. Altres professors implicats també han sigut Carolina PIcazo, de l’IES Cid, i Marcos Pastor, vicepresident de l’Associació 3F.

Per la seua banda, Mireia, estudiant de 1r de Batxillerat de l’IES Cid, assegura que repetiria l’experiència. «Ha sigut molt positiva i fa molta il·lusió. Que ens proposen estos projectes significa que volen comptar amb la nostra opinió. M’agrada que ens facen partícips en el barri, em sembla molt bé que ens proposen projectes per a fer alguna cosa i intentar millorar-lo», afirma.

Les Matemàtiques per a calcular quin pressupost necessitarien, coneixements de Llengua per a redactar els projectes, la utilització del Google Maps per a estudiar tots els carrers i les possibles ubicacions… este treball ha permés a l’alumnat posar en pràctica diferents àrees de forma interdisciplinària, abans de fer-se realitat.

Els impulsors de la iniciativa calculen que això serà possible durant el primer trimestre del pròxim curs, ja que asseguren que la prioritat és que tots els seleccionats siguen «realitzats amb èxit i generen un impacte positiu en Tres Forques».