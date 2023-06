Tauló de fotos: Experiència

Cotxes sense fum i plens de color. Els infants de l’Escoleta el Trenet de València van gaudir amb l’experiència «Auto(im)mòbils», emmarcada en el Festival d’Arts de Patraix (FAP) i que va convertir el fum, soroll i grisor dels consells en una activitat plena de pintura de colors. Els vehicles —donats per un treballador de la cooperativa i per Manolo, del taller del barri— van deixar de ser perillosos per a convertir-se en dos llenços en blanc. La xicalla es va deixar fer i van aparéixer la insurrecció, la transgressió escenificada...